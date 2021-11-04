Mehmet Ceyhan uyardı: Türkiye’nin acilen bu uygulamalara ihtiyacı var

04 Kasım 2021 Perşembe, 12:21

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech’in koronavirüsü aşısının 5- 11 yaş arası çocuklar için uygun olduğu yönünde karar aldığını açıkladı.

CDC’ye danışmanlık veren Aşılama Konusunda Danışma Komitesi de 5- 11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısını onaylamıştı. Komiteden Dr.Sarah Long karar sonrası yaptığı açıklamada “Çocuklarımızın hayatlarını kurtaracak bir aşımız daha oldu” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “gündemde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılması olmadığı” açıklamasını ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ceyhan, “Sağlık Bakanı, ‘gündemimizde yok’ demesi de gayet doğal. Çünkü; Türkiye’de bir aşıya ruhsat verilmesinin kuralları var. Bu, aşağı yukarı tüm ülkelerde aynı. Aşıyı üreten firma, size gelip başvuruda bulunmuyorsa siz zaten o aşıyı gündeminize alamazsınız, ruhsat almanın şartlarından birincisi bu. Firma size başvuracak. Yaptığı çalışmalar, elde edilen veriler, bunun dışında ruhsat için gerekli bazı dosyalar var onlarla birlikte başvuracak. FDA onayı yeni verildi. Tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde Pfizer-BioNTech diğer ülkelerin ruhsat otoriterlerine de bu başvurularda bulunacak, o zaman düşünülecek zaten” dedi.

‘ÇALIŞMA TAMAMLANINCA AŞILAMA 6 AYA İNDİRİLECEK’



Prof. Dr. Ceyhan, ‘Koronavirüs çocuklarda hiçbir şey yapmıyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



Koronavirüs evet çocuklarda yetişkinlere göre daha hafif seyrediyor. Ancak örneğin Yoğun Bakım Derneği’nden çok merkezli yapılmış bir değerlendirme bildirildi.

23 ilde 44 merkezde salgının başındaki ilk 1 yılın vakaları değerlendirilmiş.

9 bin yaklaşık çocuk vaka var. Bunların 375’i yoğun bakıma yatmış, bu yüzde 4,1 ediyor. Bunların 44’ü kaybedilmiş.

Bu 44’ün de yüzde 64’ünde altta yatan, bağışıklığı zayıflatan hastalık var; ama yüzde 36’sı tamamen sağlıklı çocuklar.

Böyle baktığınızda koronavirüsü gerçekten çocuklarda da yetişkinler kadar olmasa da ölüme yol açabilen, yoğun bakıma yatmaya neden olabilen bir tablo oluşturuyor.

Bütün Türkiye’deki çocuk yoğun bakımı kapsayan ve özellikle bu çalışma bittikten sonra

Delta varyantı gibi çocukları daha etkileyen bir varyant ile artan vakalar yaşadığımızı düşünürseniz bu sayının çok üzerinde olduğu ortaya çıkar zaten. Bu yüzden çocukların korunması lazım.

"ÇOCUKLARIN AŞILANMASI LAZIM"

ABD’de 6 ay- 5 yaş arası çocuklar için olan çalışmanın Faz-3 çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bu bittiği zaman mutlaka sonuçları iyi çıkarsa FDA’ya başvuruda bulunacak ve 6 aya indirilecek aşılama. Yüzde 80 aşı ile korunabilen düzeye ulaşmanız lazım salgının bitmesi için. Sayın bakan toplumdaki aşılama oranlarından da bahsetti. Türkiye’de 2 doz aşı olanların oranı yüzde 67- 68 civarında. Dolayısıyla henüz daha yüzde 80’lik hedefe ulaşmamıza çok yolumuz var. Çocukları aşılamazsanız toplumun yüzde 20’si çocuk olduğu için yetişkinlerin tamamını aşılamanız lazım, bu da mümkün görünmüyor. Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım” diye konuştu.

"TÜRKİYE’NİN ACİL BU UYGULAMAYA İHTİYACI VAR"

Prof. Dr. Ceyhan, çocuk dozlarının farklı olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti: