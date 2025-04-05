Meme kanserinde yeni bulgular: Yağlı diyet metastaza yol açabilir

Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:02

Güncelleme: 05.04.2025 - 11:02

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yağlı diyetlerin meme kanseri üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Coşkun, son bilimsel çalışmaların obezite ve yüksek yağlı beslenmenin, özellikle metastaz sürecini etkileyebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

YENİ ARAŞTIRMA DİKKAT ÇEKTİ

İspanyol Ulusal Kanser Araştırma Merkezi'nde yapılan ve Nature Communications dergisinde yayımlanan bir araştırmaya değinen Prof. Dr. Coşkun, çalışmanın üçlü negatif meme kanseri tanısı konmuş fareler üzerinde gerçekleştirildiğini söyledi. Çalışma, yüksek yağlı bir diyetin akciğer metastazını kolaylaştıran mekanizmaları aktive ettiğini ortaya koydu.

“Obezitenin meme kanseri riskini artırdığı zaten biliniyor. Ancak bu artışın mekanizması tam olarak açıklanamamıştı. Bu yeni araştırma, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde trombosit aktivitesinin ve kan pıhtılaşmasının arttığını, ayrıca fibronektin adlı proteinin aktive olduğunu gösterdi. Tüm bu süreçler metastaz oluşumunu destekliyor,” dedi.

DİYET DEĞİŞİKLİĞİYLE METASTAZ AZALABİLİR

Coşkun, çalışmada yüksek yağlı diyet uygulamasının kaldırılması ve kilo kaybı sağlanmasıyla birlikte, trombosit aktivitesinin ve pıhtılaşma seviyelerinin normale döndüğünü, bunun da metastazları azalttığını ifade etti.

“Yüksek yağla beslenen hayvanlarda, tümör hücrelerinin kan dolaşımı sırasında daha fazla trombositle çevrildiği gözlemlendi. Ancak diyet normale döndüğünde bu durum tersine çevrilebildi.”

SAĞLIKLI BESLENME VURGUSU

Prof. Dr. Coşkun, çalışmanın deneysel bir modelde yapıldığını ancak meme kanserinin metastaz yapma mekanizmalarını anlamada önemli bir adım olduğunu vurguladı.