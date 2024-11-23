Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Vallahi herhalde çeteyi yakalattığım için istifa istiyorlar
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, davası görülmeye başlanan "yenidoğan çetesi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin istifa çağrısını değerlendiren Memişoğlu, "Vallahi herhalde bunu (çeteyi) yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey yok" dedi.
İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin soruları yanıtladı.
Muhalefetin istifa çağrısına yanıt veren Memişoğlu, "Vallahi herhalde bunu (çeteyi) yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığının davayı takip etmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Memişoğlu, "Ya, imkanı var mı? Yani bu kadar bu çetenin peşine düşmüş, uğraşmışız, çeteyi yakalatmışız. Oraya siyasi gösteriş için gelenler, bizim bu sürecin hiçbirisinde yoklar" yanıtını verdi.
Etiketler: #Sağlık Bakanlığı #Yenidoğan çetesi #dava
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