Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Vallahi herhalde çeteyi yakalattığım için istifa istiyorlar

Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:30

Güncelleme: 23.11.2024 - 00:30

İktidara yakınlığı ile bilinen A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin soruları yanıtladı.

Muhalefetin istifa çağrısına yanıt veren Memişoğlu, "Vallahi herhalde bunu (çeteyi) yakalattığım için istifa istiyorlar. Etmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının davayı takip etmediği yönündeki iddiaların sorulması üzerine Memişoğlu, "Ya, imkanı var mı? Yani bu kadar bu çetenin peşine düşmüş, uğraşmışız, çeteyi yakalatmışız. Oraya siyasi gösteriş için gelenler, bizim bu sürecin hiçbirisinde yoklar" yanıtını verdi.