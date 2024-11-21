Bebek ölümlerinin ardından istifa edecek mi? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP lideri Özgür Özel'in 'istifa' çağrısına cevap verdi. Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" dedi.

Bebek ölümlerinin ardından istifa edecek mi? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan flaş açıklama
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:17

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Yenidoğan Çetesi' skandalının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na tepki göstererek istifasını istemişti.

Özgür Özel, "O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Şu kadar ar, onur, namus varsa bakansın ya, soruşturma sürüyor. 47 sanık var. Bir tanesi devlet memuru değil. Bir tane kamu görevlisi yok. Niye? Kimi koysa o üstüne işaret edecek. İkinci, üçüncü ifade de beyefendi kabak gibi ortada kalacak" demişti.

Sağlık Bakanı? Kemal Memişoğlu? yaptığı açıklamada 'istifa' çağrılarına yanıt verdi.

"YAKALATTIĞIMIZ İÇİN Mİ?"

Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa? istenir. Bunları yakalattığımız için mi?" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Kemal Memişoğlu #istifa #açıklama

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