Menenjit vakalarının takip edilmediğini belirten Dr. Kırımlı: Çocuklarımız ölmesin

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Farklı kaynaklardan çocuklarda menenjit vakaları haberleri alıyoruz. Ne yazık ki şu ana kadar iki çocuğumuzun yaşamını yitirdiği haberlerini de aldık. Ancak ülkemizde kaç menenjit vakası olduğu, kaç kişinin bu nedenle hastanede tedavi gördüğü konusunda sağlık Bakanlığı bilgi paylaşmıyor” dedi.

Menenjitin bulaşıcı ve hızla kötüleşen bir hastalık olduğu için halihazırda hastalığı geçirenlerin etrafında olanların yakından takip edilmesi gerektiğini belirten Kırımlı, “Bakanlık her ne kadar toplumu bilgilendirmese de hastaların çevresinde gerekli bilgilendirmelerin ve takiplerin yapıldığı, uygun tedbirlerin alındığını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YETERLİ TAKİP YAPILMIYOR’

Bu yıl uzun süren ve çok sayıda yurttaşı etkileyen viral salgınları hatırlatan Kırımlı, “Menenjit vakalarının da bu salgınların peşinden sık görüldüğünü biliyoruz. Biz ülke olarak pnömokok ve haemophilus influenza aşılarını yaptığımız için bu hastalıklardan kaynaklı menenjitler neredeyse tümüyle bitti. Şu anda meningokok menenjitlerini daha sık görüyoruz. Yeterince takip edilemediğinde bu hastalıklardan çocuklarımız hayatını kaybedebiliyor. Burada asıl sorun, aşısı olan bu hastalıktan bebeklerimizin, çocuklarımızın ölmesi” diye konuştu.

Geçmişte askerlere, günümüzde de umre ve hacca gidenlere menenjit aşısının ücretsiz olarak yapılabildiğini belirten Kırımlı, “Bu durumda yapmamız gereken menenjit aşısını bebeklerimize de yapmak ve onların hayatlarını korumak. Aşılama ile pnömokok ve haemophilus influenza menenjitlerini ve ölümleri önledik. Aynı başarıyı meningokok menenjiti için de sağlayabiliriz. Son 10 gün içinde aşıyla önlenebilir hastalıklar nedeniyle çocuklarımızı kaybettik. Bunun ekonomik ya da tıbbi hiçbir gerekçesi, açıklaması yok. Bakanlık bu aşıyı programa aldığında şu anda on binlerce liraya mal olan bu aşı programının çok daha ekonomik olarak temin edilebileceğini biliyoruz” dedi.