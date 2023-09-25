Menopoz göbeğinden bu tavsiyelerle kurtulun!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 11:15

Güncelleme: 25.09.2023 - 11:18

Menopoz, hormonal değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Bu değişiklikler, vücutta yağ depolama eğilimini artırabilir, özellikle göbek bölgesindeki yağlanma sorununu tetikleyebilir. Ancak herkesin bu değişikliklere aynı şekilde tepki vermediğini unutmamak önemlidir.

Uzman Merve Öz, menopoz döneminde kilo alımını anlamak ve yönetmek için aşağıdaki önerilere dikkat çekiyor:

1. Beslenmeye dikkat edin: Yüksek kalorili, yağlı, şekerli yiyeceklerden kaçının. Kaliteli karbonhidratları tercih edin ve lif oranı yüksek gıdaları tüketin. Bol sebze ve meyve yiyerek dengeli bir beslenme programı oluşturun





2. Su tüketimini artırın: Su içmek hem genel sağlığınızı korumak hem de kilo kontrolünü sağlamak için önemlidir. Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin ve özellikle kafeinli içecekleri sınırlayın.

3. Kaliteli karbonhidratlara yönelin: Makarna, pilav, patates gibi yüksek karbonhidratlı yiyecekler yerine, kaliteli karbonhidratları tercih edin. Bu, karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayacak ve kilo alımını kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.

4. Lif oranı yüksek gıdaları tüketin: Kuru baklagiller gibi lif oranı yüksek gıdaları öğünlerinize ekleyin. Ayrıca, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye çalışın. Balık tüketimini artırarak omega-3 yağ asitleri alımınızı artırabilirsiniz.

5. Egzersizi ihmal etmeyin: Fiziksel aktivitenizi artırın. Pilates gibi karın kaslarını güçlendiren egzersizler yapmak, göbek bölgesindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Yürüyüş, bisiklet sürme, dans etme gibi aktiviteleri de hayatınıza dahil edin.





6. Stresi yönetin: Stres, kortizol hormonu üretimini artırarak karın bölgesinde yağ birikmesine yol açabilir. Stresi yönetmek için rahatlatıcı aktiviteler yapın, nefes egzersizleri uygulayın ve egzersizi stres azaltma aracı olarak kullanın.

7. Kendinize gerçekçi hedefler belirleyin: Mükemmeliyetçilikten kaçının ve kendinize gerçekçi hedefler belirleyin. Hedeflerinizi başarılı bir şekilde yönetmek için zamanınızı planlayın ve kendinize zaman ayırın.

Menopoz döneminde kilo alımı kaçınılmaz gibi görünse de, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteyle bu süreci yönetmek mümkün olabilir. Unutmayın ki her birey farklıdır, bu nedenle kendi ihtiyaçlarınıza ve vücudunuza uygun bir yaşam tarzı oluşturun.