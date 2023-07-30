'Menopozda büyüyen miyomlar kanser riski taşıyabilir'

Yayınlanma: 30.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 07:00

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız, menopoz döneminde büyüyen miyomlardaki kanser riskine karşı uyarılarda bulundu.

Tapısız, her miyomun kanser riski taşımadığını belirterek, "40 yaş üzeri kadınlarda yeni ortaya çıkmış miyom saptanması oranı yaklaşık yüzde 40-50 arasındadır. Bu demektir ki 40 yaş üzerinde her iki kadından birinde miyom görülebilmektedir. Kadınlarda hayatlarının bir döneminde miyom görülme oranı yaklaşık yüzde 70-80 arasındadır" diye konuştu.

Miyomların varlığına dair belirtilere dikkati çeken Tapısız, yoğun ve uzamış ağrılı adet kanamaları, miyom basısına bağlı olarak görülen, karın içi basınç ve ağrı hissi gibi bulgular, kısırlık veya gebelikle ilişkili komplikasyonlar, ağrılı cinsel ilişki gibi üreme fonksiyonu bozuklukları, sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrarı tam boşaltamama hissi gibi idrar ile ilgili bulgular ve kabızlık gibi bağırsaklarla ilgili rahatsızlıkların bireylerde miyomun habercisi olduğunu aktardı.

Tapısız, bu belirtilerden bir ya da birkaçını yaşayanların mutlaka uzman bir hekime başvurması gerektiğini vurguladı.

"6 AYDAN UZUN SÜRE KULLANIMLARI ÖNERİLMEMEKTEDİR"

Tapısız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İğne tedavisi (GnRH analogları) kullanılabilmekle birlikte sürekli bir tedavi şekli değildir. Bu ilaçlar geçici menopoz durumu yaratırlar, menopoz belirtileri dışında kemik erimesine sebep olabilirler ve 6 aydan uzun süre kullanımları önerilmemektedir. Medikal-cerrahi tedavi olmaksızın izlemde ise şikayete sebep olmayan, miyom boyutu küçük olan hastalarda 3-6 aylık aralarla izlem uygundur. Cerrahiye baktığımızda ameliyat planlanması durumunda açık yöntem, yani laparotomi, kapalı yöntem yani laparoskopi ve rahim içi yerleşimli miyomlarda histeroskopik yöntemle miyomlar çıkarılabilmektedir. Açık yöntem (laparotomi) miyomektomi de karında yaklaşık 9-10 santimetrelik bir sezaryen kesisi ile miyom alınması gerçekleştirilir. Miyomun boyutuna ve yerleşimine göre kesi yeri göbeğe doğru dikey kesi ile de yapılabilir. Kapalı yöntem (laparoskopik) miyomektomi işleminde açık ameliyatta olduğu gibi büyük bir kesi söz konusu değildir."