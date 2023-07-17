Mersin'de doktor saldırıya uğramıştı: Bu yasalarla sağlıkta şiddet bitmez

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 05:31

Sağlıkta şiddet yine cezasız kaldı. Geçtiğimiz günlerde Mersin Şehir Hastanesi’nde, havale geçiren hastayı tedavi ederken Dr. A.T. hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlılardan B.C. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı zamanda Hekim Birliği Sendikası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olan Dr. A.T.’nin ve sendikanın avukatı Selçuk Özkörüklü karar tepki gösterdi.

“ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”

Dr. T.’nin kendi alanında olmadığı halde havale geçiren hastaya yardıma gittiği ve hasta yakının ilk başta saldırısına rağmen müdahaleye devam etmeye çalıştığını belirten Av. Özkörüklü, “Diğer hasta yakını ise iki eline birden muşta takıp saldırmaya çalışıyor. Doktor ve hemşirelere yönelik adam öldürmeye tam teşebbüs suçu, kadın güvenlik görevlisinin kolu çatlaması pahasına araya girmesi sayesinde engelleniyor” dedi. Kamu görevlisine silahlı saldırı suçunu da barındıran bu girişimle ilgili tutuklama kararı beklediklerini söyleyen Av. Özkörüklü, verilen karara itiraz edeceklerini belirtti. Özkörüklü kamuoyu yaratma konusunda da basının önemine değinerek sağlıkta şiddet konusunda destek çağrısında bulundu.

(Ali İhsan Ökten)



“ETKİN BİR YASA ŞART”

Sağlıkta şiddete yönelik yasaların etkisizliği nedeniyle bu tarz olayların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan TTB İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ise saldırganların yeterli cezayı almamasının adeta cesaretlendirici etki yaptığını ve beyaz kod verilerine göre 2017’de 7 bin 751 olan şiddet olayı sayısının neredeyse 15 kat artarak 2021’de 101 bin 984’e ulaştığına dikkat çekti.

Bu yaşananların siyasi iktidarın 2002’den beri yürüttüğü “sağlıkta dönüşüm” politikasının bir sonucu olduğuna değinen Dr. Ökten, “2012’de sunduğumuz yasa taslağı yıllarca gözardı edildi, 2021’de ise güdükleştirilerek kabul edildi. Etkin bir şiddet yasası, gözaltı ve tutukluluk gibi caydırıcı uygulamalar gelmedikçe sağlıkta şiddet olayları bitmez” ifadelerini kullandı. Ökten ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin 2022 verilerini halen açıklamama nedeninin de şiddet sayısının çok daha fazla olmasından kaynaklı olduğunu iddia etti.