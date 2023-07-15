Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktora muştalı saldırı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Mersin Şehir Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde önceki akşam çocuk acilde havale şüphesiyle getirilen hastaya bakan ve aynı zamanda Hekimler Birliği Sendikası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. A.T., hasta yakınlarının kendisine yönelttiği tehditlerin ardından muştalı saldırıya uğradı.

Hasta müşahede odasında meydana gelen olay esnasında odada bulunan güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. Bir güvenlik görevlisinin el bileğinde çatlak oluşurken diğer bir görevli de elinden yaralandı. Olay sonrası Tabipler Odası, Hekim Birliği, Hekim Sen, SES, Tabip Sen, Genel Sağlık İş ve Birlik Dayanışma Sendikası ortak basın açıklaması sonrası bir gün iş bıraktı.

‘BİZ KALMAYI TERCİH ETTİK’

Cumhuriyet’e konuşan Dr. A.T., “Hastaya müdahale ederken ilk başta hastanın babası ‘onu iyileştirmezseniz eğer’ diye söze girerek tehdit ve hakaretlere başladı. Ona göre çok daha genç olan diğer yakını da zorluk çıkarmaya başlayınca dışarı çıkarılmasını istedim. Önce babası üstüme yürüyerek omuz attı, sonrasında ise yanındaki genç eline muşta takarak saldırmaya çalıştı. Eğer güvenlik görevlileri olmasa yüzüm gözüm dağılacaktı, belki de daha büyük bir tahribat oluşacaktı” dedi.

Dr. A. T., yaşananlara “Her kamu kuruluşunda olan x-ray cihazları hastanelerde de artık olmalı. Sağlıksız ortamda sağlıklı hizmet vermek mümkün değil. Bizler kalmayı tercih eden doktorlarız. Bunun karşılığı bu olmamalı. Hedef gösteriliyoruz” diyerek tepki gösterdi.

‘ÇÖZÜM TBMM’DE’

Sorunun artık TBMM nezdinde çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Hekim Birliği Sendikası Mersin Şube Başkanı İlkay Özge ise “Sağlıkta şiddet sıradanlaşıyor, rutinleşiyor. Gelinen noktada önlemi alması gereken merci TBMM’dir. Sendika olarak çözüm teklifimizi tüm partilere ilettik. Özellikle içerisinde 5-6 bin kişinin olduğu şehir hastanelerindeki güvenlik sorunu yalnızca çalışanlar için değil halkımız için de tehdit oluşturuyor. Hastaneler her türlü saldırı ve terör eylemine açık hale geliyor. Yalnızca etkin yasa değil, yasanın uygulanılırlığının denetlenmesi de gerekiyor” dedi.