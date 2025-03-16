Metamfetaminde artış: ‘Ülkemiz üzerinden uyuşturucu geçişi sağlanıyor’

Yayınlanma: 16.03.2025 - 11:42

Güncelleme: 16.03.2025 - 11:42

Raporda bu yıl sentetik uyuşturucuların yayılmasındaki artışın yasadışı pazarları yeniden şekillendirdiğine ve bazı bitki bazlı uyuşturucuların yerini almış durumda olduğu belirtilirken, dünyada madde kullananların yüzde 82’si 20-35 yaş arasında olduğu bilgileri yer aldı. Ayrıca maddeden dolayı yaşamını yitirenlerin yüzde 90’ını da 35 yaş altında olduğu belirtildi.

Cumhuriyet konuya ilişkin Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun ile konuştu.

TEDAVİ İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ARTTIRILMALI

Altun, “Özellikle 2018'dan bu yana metamfetamin ele geçirilmesinde yoğun bir artış var. 2023'te rekor seviyede 21,9 ton madde başarılı operasyonlarla ele geçirildi. Türkiye, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain ülkemiz üzerinden geçişi sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

Altun, “Son dünya raporunu inceledikten sonra eroinin yerini metanfetamine bıraktığını görüyoruz. Özellikle İran ve Afganistan üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya büyük oranda ihraç ediliyor. Özellikle sıvı metanfetaminde büyük bir artış görüyoruz. Özellikle yine elektronik sigaralarda likit esrarın da arttığını dünya raporunda görüyoruz. Bir dönem gençler bu nargilede esrarı içiyorlardı ama şimdi elektronik sigaralara taşındı” dedi. Altun rehabilitasyon merkezlerinin arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Hudutlarımızı, sınırlarımızın güvenliğini yükseltmemiz lazım ve gençliğimizi korumamız lazım” ifadelerini kullandı.