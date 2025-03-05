Metamfetamin tehlikesi sürüyor! Batman’da otomobile baskın: 1 kilogram ele geçirildi...

Batman’da polis ekipleri bir otomobilde 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltın alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Metamfetamin tehlikesi sürüyor! Batman’da otomobile baskın: 1 kilogram ele geçirildi...
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İHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 17:35

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği ’Mailo’ ile arama yaptı.

Aramalarda, arka koltuk altına bir poşet içerisine gizlenmiş halde 1 kilo 76 gram metafetamin uyuşturucu medde ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Metamfetamin #batman

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