Metamfetamin tehlikesi büyüyor! Van'da ekiplerden operasyon: Tam 49 kilo ele geçirildi...

Van'da son 1 haftada yapılan çalışmalarda 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirirken 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Metamfetamin tehlikesi büyüyor! Van'da ekiplerden operasyon: Tam 49 kilo ele geçirildi...
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İHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:58

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede 2-9 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu baronu #uyuşturucu operasyonu

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