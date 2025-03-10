Metamfetamin tehlikesi büyüyor! Van'da ekiplerden operasyon: Tam 49 kilo ele geçirildi...
Van'da son 1 haftada yapılan çalışmalarda 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirirken 3 kişi hakkında işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu çerçevede 2-9 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda; 49 kilo 399 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.
Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu baronu #uyuşturucu operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’ye şok düşüş, ‘üçüncü parti’ de değişti!
- 'Ne demek avukata gerek yok?'
- Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi!
- Vedat Milor'dan ilk açıklama
- Gürsel Tekin parti kuruyor: 'Yeni bir yol açıyoruz'
- Ece'nin son mesajlaştığı arkadaşının ifadesine ulaşıldı
- Baykal'a 'kaset' kumpasında kritik gelişme
- 'HTŞ, Alevi Araplardan intikam almak için...'
- İmamoğlu’nun en uzun ‘mart’ı
- 'Esad rejiminin artığı olan...'