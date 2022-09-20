Mevsim geçişinde hasta olanlara yeşil çay tavsiyesi

20 Eylül 2022 Salı, 16:17

Türkiye’de önceki hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ortalama 5 derece üzerinde seyrederken hafta başından itibaren sert bir düşüşle mevsim normallerinin birkaç derece altına indi.

Mevsimler arası sert geçiş nedeniyle çok sayıda vatandaş nezleye yakalandı. Aktarlar, kendini hastalıklardan korumak isteyenlere ya da hastalığa yakalananlara bitki çayları veya macun karışımları tüketmelerini tavsiye ediyor.

Son iki haftadır çok sayıda kişinin benzer şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu söyleyen aktar Tolga Özgür, “Mevsim geçişlerinde hava birden sıcaktan soğuğa geçtiğinde daha çok gribal, boğaz enfeksiyonu, öksürük gibi şikâyetlerle çok gelenler oluyor. Bunun için önerimiz bağışıklığını güçlendirecek bitkiler kullanılması. Hepimizin bildiği gibi zencefil, zerdeçal balla karıştırılabilir, çay olarak tüketilebilir. Eğer bulamadıysa adaçayı, yeşil çay, kuşburnu bitkileri sıcak suyla karıştırıp çay olarak tüketsinler, bal ile karıştırıp macun olarak tüketsinler emin olun bu hava değişimlerini daha rahat ve rahatsız olmadan geçirebileceklerdir” diye konuştu.

"ADAÇAYI KIŞIN İÇİLEBİLECEK EN MÜKEMMEL İÇECEK"

Günlük tüketilen 1 bardan adaçayının bulaşabilecek hastalıkların önüne geçmesinde faydalı olabileceğini ifade eden Özgür, “Her gün bir bardak adaçayı içtiğimiz takdirde bu hastalıkların önüne geçecek, rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.