MHRS’de randevu krizi derinleşiyor: Şikayetler patladı!

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) yaşanan erişim sorunları yurttaşları mağdur etmeye devam ediyor. Çözüm platformu Şikayetvar’ın verilerine göre, MHRS’ye dair şikayetler nisan ayında mart ayına göre yüzde 53 oranında artarak 107’ye ulaştı.

EN SIK DİLE GETİRİLEN SORUN OLDU

En çok dile getirilen sorunlar arasında randevu bulamama, talep oluşturamama ve alınan randevuların sistem tarafından iptal edilmesi yer alıyor. Bazı yurttaşlar aylarca randevu alamadığını, bazıları ise randevu almasına rağmen sistemin randevularını haber vermeden iptal ettiğini belirtiyor. Birçok hasta kamu hizmetine erişemediklerini ve mecburen özel hastanelere yönlendirildiklerini ifade ediyor.

TEDAVİ SÜRECİ UZADIKÇA UZUYOR

Şikayetvar’a ulaşan bazı kullanıcı yorumları durumu şöyle özetlendi:

“182’yi aradığımda ulaşamıyorum. MHRS üzerinden asla randevu bulamıyorum. Sistem çalışmıyor. İnsanlar mağdur, sağlık hakkına erişemiyor.”

“Aylarca talep oluşturuyorum ama hiçbir gelişme olmuyor. Göz hastalıkları randevusu almak imkansız. Özele gitmeye mecbur kalıyoruz.”

“Cilt sorunum için randevu almak istiyorum. Öğrenciyim, özel hastaneye gitmeye gücüm yok. Devlet hastanesinde randevu yok.”

“Kocaeli’de kalp damar cerrahisi için randevu yok. İnsanlar 15 bin TL verip özel hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Bu sistem insanları çaresiz bırakıyor.”

Bazı yurttaşlar randevu almayı başarsa da, sistem randevuları iptal ederek hastaları yeniden beklemeye zorluyor. Randevu iptalleriyle birlikte tedavi sürelerinin uzaması, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının iş yükünü artırıyor.

Sistemsel arızaların yanı sıra hekim açığı ve yetersiz sağlık planlaması nedeniyle MHRS’nin artık işlevini yitirmeye başladığı eleştirileri artarken, Sağlık Bakanlığı’ndan henüz somut bir çözüm adımı gelmiş değil.