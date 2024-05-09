Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:01

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:01

Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınında, Babadağ kara yolu kenarında bir firma tarafından yapılan jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında 29 Nisan'da patlama oldu. Yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su, metrelerce havaya yükseldi. Peki, Hidrojen Sülfür gazı nedir, ne işe yarar? Hidrojen Sülfür gazının zararları nelerdir?

HİDROJEN SÜLFÜR NEDİR?

Hidrojen sülfür (H2S) renksiz, yanıcı ve yüksek derecede toksik bir gazdır. Endüstriyel faaliyetlerle meydana gelen H2S salınımları istenmeyen kokulara ve aşınmaya neden olur.

Hidrojen sülfür (H2S) yeterli havalandırmanın olmadığı kuşatılmış yerlerde ve zemindeki çukurlarda birikir ve bu nedenle dibe çöker. Renksiz, yanıcı havadan daha ağır olan bu gazın istenmeyen koku oluşturması nedeniyle biyogazdan giderilmesi konusunda birtakım metotlar yer almaktadır.

HİDROJEN SÜLFÜRÜN ZARARLARI NELERDİR?

1.Solunum Yolu Problemleri:

Hidrojen sülfür, yüksek konsantrasyonlarda solunum yolu problemlerine neden olabilir. Bu gazı solumak, özellikle uzun süreli maruziyet durumunda solunum zorluğu, öksürük, nefes darlığı ve hatta solunum yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

2. Zehirleyici Etkiler:

Yüksek konsantrasyonlarda hidrojen sülfür, zehirleyici etkilere sahip olabilir. Bu gazın solunması veya teması, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi semptomlara neden olabilir. Aşırı maruziyet durumunda ise bilinç kaybı ve hatta ölüm riski söz konusu olabilir.

3. Çevresel Etkiler:

Hidrojen sülfür, çevreye de zarar verebilir. Yüksek konsantrasyonlarda atmosferik kükürt dioksit oluşumuna neden olarak asit yağmurlarına yol açabilir. Ayrıca sucul ortamlarda yaşayan organizmalar için de toksik etkilere sahip olabilir ve ekosistem dengesini bozabilir.

4. Yangın ve Patlama Riski:

Hidrojen sülfür, yüksek konsantrasyonlarda yanıcı olabilir ve havayla karıştığında patlayıcı hale gelebilir. Bu nedenle endüstriyel tesislerde, petrol ve gaz sahalarında çalışanlar için ciddi bir yangın ve patlama riski oluşturabilir.

5. Uzun Süreli Etkiler:

Uzun süreli maruziyet hidrojen sülfüre, kronik sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle işçiler ve endüstriyel alanlarda çalışanlar için bu gazla sürekli temas, solunum yolu enfeksiyonları, sinir sistemi hasarı ve hatta kanser riskini artırabilir.