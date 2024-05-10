Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:17

Güncelleme: 10.05.2024 - 12:17

Birçok anı yakalamak için kullanılan fotokapanların ne olduğu sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Fotokapan nedir? Fotokapan ne için kullanılır?

FOTOKAPAN NEDİR?

Fotokapan, hareket sensörü veya kızılötesi sensör ile donatılmış veya tetikleyici olarak bir ışık demeti kullanan, uzaktan etkinleştirilmiş bir kameradır. Kamera yakalama, araştırmacılar yoksa vahşi hayvanları film üzerinde yakalamak için kullanılan bir yöntemdir ve onlarca yıldır ekolojik araştırmalarda kullanılmıştır. Avcılık ve yaban hayatı görüntüleme uygulamalarına ek olarak, araştırma uygulamaları arasında yuva ekolojisi, nadir türlerin tespiti, nüfus büyüklüğü ve tür zenginliğinin tahmin edilmesi yanı sıra insan yapımı yapıların yaşam alanı kullanımı ve işgali araştırmaları da yer almaktadır.

Fotokapanlar, iz kamera olarak da bilinirler, mümkün olduğunca az insan karışımı ile yaban hayatı görüntülerini yakalamak için kullanılırlar. 1990'lı yılların başlarında ticari kızıl ötesi tetiklemeli kameraların kullanıma sunulmasından bu yana kullanımları arttı. Kamera ekipmanının kalitesindeki ilerlemelerle bu saha gözlem yöntemi, araştırmacılar arasında daha popüler hale geldi. Avcıların kamera tuzakları geliştirmelerinde avlanma önemli bir rol oynamıştır, çünkü avcılar oyunu avlamak için kullanıyorlar. Bu avcılar, zamanla pek çok yeniliğe yol açan cihazlar için bir ticari pazar açtılar.

FOTOKAPAN NE İÇİN KULLANILIR?

Fotokapanların en büyük avantajı, fotoğraflanan hayvan olmadan çok doğru verileri kaydedebilmeleri. Bu veriler, diğer gözlemciler tarafından gözden geçirilebileceği için insan gözlemlerinden daha üstündür. Küçük oldukları için vahşi yaşamı rahatsız etmezler. Sürekli ve sessizce çalışırlar, bir alandaki türlerin varlığının kanıtı sağlarlar, ayak izleri ve skalaların hangi türe ait olduğunu gösterebilirler, yönetim ve politika kararları için kanıt sağlayabil uygun maliyetli izleme araçlarıdır. Kızılötesi flaşlı kameralar düşük rahatsızlık ve görüş açısına sahiptir. Koku ve akustik ipuçlarının yanı sıra kamera flaşı, hayvanları korkutarak fotokapanlardan uzaklaştırır. Ana alternatif ışık kaynağı, genellikle memeliler veya kuşlar tarafından saptanamayan kızılötesidir.