Migreni olanlar dikkat! Lodosun sağlık üzerindeki etkileri nelerdir?

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:20

Güncelleme: 21.11.2024 - 09:20

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde bugün etkisini gösteren kuvvetli lodos, günlük yaşamı olduğu kadar insan sağlığını da etkiliyor. Sıcak hava dalgalarıyla birlikte gelen lodos, birçok kişide baş ağrısı, yorgunluk ve solunum problemlerine yol açabilir. Uzmanlar, lodoslu havalarda özellikle hassas grupların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Peki lodosun insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

Migren ve Baş Ağrısı : Ani hava değişiklikleri ve düşük basınç, migreni olan kişilerde şiddetli baş ağrısına neden olabilir.

: Ani hava değişiklikleri ve düşük basınç, migreni olan kişilerde şiddetli baş ağrısına neden olabilir. Yorgunluk ve Uyku Bozuklukları : Lodos, melatonin seviyelerini etkileyerek yorgunluk hissi ve uyku düzeninde bozulmalara yol açabilir.

: Lodos, melatonin seviyelerini etkileyerek yorgunluk hissi ve uyku düzeninde bozulmalara yol açabilir. Solunum Sorunları: Astım ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler, lodos nedeniyle nefes darlığı yaşayabilir. Toz ve partiküller, alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.







LODOSLU HAVADA SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Bol Su Tüketin: Vücudunuzun nem dengesini koruyun ve hidrasyonu artırın. Açık Havada Fazla Zaman Geçirmeyin: Özellikle tozlu bölgelerden uzak durun. Beslenmenize Dikkat Edin: Vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketerek bağışıklığınızı güçlendirin. Migreni Olanlar Önlem Almalı: Sessiz ve karanlık bir ortamda dinlenmeyi tercih edin.

LODOS HAVASI KİMLER İÇİN DAHA RİSKLİ?

Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişilerin lodoslu havalarda daha dikkatli olmalarını öneriyor. İstanbul genelinde etkili olan bu hava koşullarının, özellikle sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Havanın etkilerini azaltmak için yaşam alanlarını sık sık havalandırmak, nem oranını dengelemek ve stresten uzak durmak önemli. Meteorolojiden gelen uyarıları takip ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.