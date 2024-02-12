Mikrocerrahi: Saç telinden daha ince dikişlerle dokuların tamiri

Vücutta çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük dokulara yapılan mikrocerrahi yöntemi hakkında bilgi veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi hekimlerinden Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, “El bölgesindeki damar ve sinir yaralanmaları mikrocerrahi tekniği ile ameliyat yapılır” dedi.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 17:34
Mikrocerrahi: Saç telinden daha ince dikişlerle dokuların tamiri
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, mikrocerrahi yöntemi ile vücutta çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük dokuların tedavi edildiğini açıkladı.

Bu yöntemin özellikle el bölgesindeki damar ve sinir yaralanmaları gibi durumlarda tercih edildiğini belirten Dr. Tatar, bu tür durumların mikrocerrahi tekniği ile ameliyat edildiğini söyledi.

Mikrocerrahinin, optik gözlükler veya ameliyat mikroskopları kullanılarak gerçekleştirildiğini ve bu yöntemle milimetreden daha küçük çapa sahip dokulara müdahale edildiğini belirten Dr. Tatar, bu dokuların tamir edilmesi için saç teli kalınlığında dikişlerin kullanılabildiğini ifade etti.

Dr. Tatar, mikrocerrahinin uygulandığı hastalıklar arasında parmak kopmaları, el bölgesindeki damar ve sinirlerin kopmaları, doğumsal hastalıkların yanı sıra kemiklerdeki kanlanma sorunlarına bağlı kemik çürümelerinin tedavisi gibi durumların yer aldığını belirtti. Bu tedavilerin özel tasarlanmış mikrocerrahi aletleri ile gerçekleştirildiğini vurguladı.


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