Çocuk beyin cerrahisinde devrim: Robot cerrah

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:47

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:47

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts Eyaleti'ndeki Boston Çocuk Hastanesi'nde pediatrik kardiyak biyomühendislik şefi Pierre Dupont, Medical Design & Outsourcing ile yaptığı röportajda, çocuklarda beyin tümörlerini çıkarabilen robot teknolojisini tanıttı. Bu yeni robotun oldukça çevik olduğu belirtildi.

Dupont, yeni robotun tasarımında içi boş kolların kullanıldığını belirtti ve bu teknolojinin yönlendirilebilir kateterlerde ve robotik bronkoskoplar gibi alanlarda kullanılan benzer teknolojilere dayandığını açıkladı. Ayrıca, eşmerkezli tüp robotlarının geliştirilmesinde Boston Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını ve bu teknolojinin daha büyük bir çalışma alanı sunarak cerrahlara daha fazla alan sağladığını sözlerine ekledi.

KOMPLİKASYON RİSKİNİ AZALTACAK

Robotik beyin cerrahisinin birçok avantajı bulunuyor. Özellikle cerrahların doğal el titremelerini telafi edebilir ve hassas prosedürler sırasında daha hassas hareketlere olanak tanır. Ayrıca, daha az invaziv operasyonlar için tasarlanan robotlar, hastaların iyileşme sürelerini kısaltabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir.

Bu tür robot teknolojileri, beyin cerrahisi ve diğer cerrahi prosedürler için giderek daha yaygın hale gelmektedir. Özellikle Da Vinci Cerrahi Sistemi ve ROSA (Robotic Stereotactic Assistance) sistemi, beyin cerrahisinde kullanılan robotik sistemlerin örneklerindendir.

Dupont'un liderliğindeki ekip, teknolojinin ticarileştirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, uzmanlar robotların cerrahların deneyimini tamamlamak ve geliştirmek için kullanıldığını, ancak deneyimli cerrahi ekiplerin yerini alamayacağını vurguluyorlar. Robotlar, cerrahlara destek sağlamak için tasarlanmıştır, ancak cerrahi kararlar ve beceriler hala insan kontrolünde olmalıdır.