Neredeyse her gün tüketiyoruz! DSÖ bu ürünlerin kanser yaptığını ilan etti

Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:03

Güncelleme: 15.07.2023 - 17:15

Coca Cola'nın diyet içeceklerinden Mars'ın sakızlarına kadar birçok üründe kullanılan aspartam, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kanser araştırma kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından ilk kez 'insanlar için muhtemelen kanserojen' olarak resmen onaylandı.

Akşam'da yer alan habere göre IARC'den Dr. Mary Schubauer-Berigan, aspartam ile ilgili 'sınırlı kanıt' olduğunu ancak kimyasalın karaciğer kanserine neden olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı'ndan Dr. Francesco Branca ise insanları mümkünse şekerli ürünleri kullanmamaya teşvik etti.

KOLA İÇMEK YERİNE SU TÜKETİN

Branca, "Tüketiciler kolayı diyet mi yoksa şekerli mi içme konusunda kararsız kalırsa, bence üçüncü bir seçenek düşünülmeli, örneğin su içmek" dedi. Bununla birlikte, DSÖ'nün aspartam kararı, kuruluşun geçen mayıs ayında insanlara kilo vermek için aspartam içeren gıdaları tüketmemelerini tavsiye eden yönergeler yayınlamasının ardından geldi. DSÖ, aspartamın kikalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskini de artırabileceğini belirtti.

Diğer taraftan, DSÖ'nün en son bulguları, aspartamın karaciğer kanseri ile ilişkili olduğunu öne süren üç araştırmaya dayanıyor. Geçtiğimiz yıl Fransa'da 100 bin yetişkin arasında yapılan gözlemsel bir çalışma, aspartam da dahil olmak üzere daha fazla miktarda yapay tatlandırıcı tüketen kişilerin kanser riskinin biraz daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu çalışma, 2000'li yılların başında İtalya'daki Ramazzini Enstitüsü'nde yapılan ve fare ve sıçanlardaki bazı kanserlerin aspartamla bağlantılı olduğunu bildiren bir çalışmayı takip etti.

Aspartam, yapay tatlandırıcı olarak kullanılan bir maddedir. Çoğunlukla düşük kalorili veya kalorisiz gıda ve içeceklerde bulunur.