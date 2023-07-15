Karpuzu peynirle yerken bir kez daha düşünün! Uzmanı karpuzseverleri uyardı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 14:25

Güncelleme: 15.07.2023 - 14:25

Yaz gelince fazla kilolardan kurtulmak isteyenler çareyi diyet programlarında bulmaya çalışıyor. Bu diyetlerin başrol meyvesi ise karpuz. Fakat karpuz her zaman zayıflatmıyor. Karpuz tüketim saati zayıflamak için önemli kriter. Hatta zayıflamak istiyorsanız karpuzun yanında tükettiğiniz besinlere de dikkat etmeniz gerekiyor.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dyt. Elif Serenay Sağıroğlu, karpuzla ilgili püf noktaları şöyle anlattı:

"Karpuz çok şekerli bir meyve. Yaptığınız kahvaltı sizi üç saat kadar tok tutacakken karpuzla kısa sürede acıkmaya başlıyorsunuz. Çünkü karpuz kan şekerinde ani dengesizlikler meydana getiriyor.

Bu nedenle de ara öğün olarak tercih edelim istiyoruz. Onda da iki üçgen dilim yeterli. Çünkü karpuzun sonu yok. Yedikçe yediriyor. Elbette karpuz yiyelim; yanına da mutlaka peynir veya yoğurt ekleyelim. Tek başına bırakmayalım."

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

1. Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı karşılamaktadır.

2. Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.

3. Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır

4. Vücutta yağ birikimini engellemektedir.

5. Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.

6. Çok iyi bir antioksidandır.

7. Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.

8. Susuzluğa çaredir.

9. İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.

10. Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.

11. Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.