Çin’de ilk maymun çiçeği vakası
Çin’in güneybatı kesimindeki Chongqing kentinde bir kişide maymun çiçeği virüsünün tespit edilmesiyle ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.
Çin'in Chongqing kentinde yurt dışından gelen bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
Yetkililer tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında Çin’e girdikten sonra karantina altında tutulan kişinin vücudunda döküntü gibi belirtiler bulunduğu, yapılan maymun çiçeği virüsü testlerinin pozitif sonuç verdiği aktarıldı.
Tecrit edilen hastanın tedavisinin sürdüğü, hasta ile temas kuran kişilerin de müşahede altında tutulduğu aktarıldı. Eylül ayı başında Hong Kong’da da bir maymun çiçeği vakası kayıtlara geçmişti.
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