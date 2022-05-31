Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir? Norovirüs nasıl bulaşır?

31 Mayıs 2022 Salı, 12:56

Noravirüs vakalarının çoğalmasının ardından noravirüs hakkında bilgiler araştırılıyor. Noravirüs nedir? Noravirüs belirtileri nelerdir? Noravirüs nasıl bulaşır? Noravirüs nasıl tedavi edilir?

NORAVİRÜS NEDİR?

Noravirüs hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülen bir virüs grubudur. Özellikle okul kaynaklı salgınlar ile ortaya çıkarlar. Genellikle önce çocuğa sonra diğer aile bireylerine bulaşır. Çoğunlukla yaz aylarında görülür. Noravirüs mide ve bağırsaklarda görülür.

NORAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Noravirüsün ilk belirtisi karın ağrısıdır. Karın ağrısına kusma ve mide bulantısı da eşlik edebilir. İlerleyen saatlerde genellikle ishal ortaya çıkar. Noravirüsü belirtilerine ateş, halsizlik, karında kramplar ve bağ ağrısı eşlik edebilir.

NORAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Noravirüs kolay bulaşması nedeniyle hızla salgına dönüşebilir. Noravirüs, dışkı ve kusmuk ile bulaşır. Virüs kişiden doğrudan bulaşabileceği gibi kontamine yüzeylere dokunulması ve dokunulan elin ağza götürülmesi ile de bulaşır. Kabuklu deniz ürünleri tüketimi sonrasında Noravirüs vakası görülebilir. Noravirüs soğuğa dayanıklı bir virüs ailesi olduğundan özellikle dondurulmuş gıdaların tüketimi noravirüse sebep olabilir. Noravirüs salgını genellikle kontamine su ve gıdaların tüketilmesi ile ortay çıkar. Noravirüs salgınları genellikle okul, otel ve restoranlarsa ortaya çıkar.

NORAVİRÜS NASIL GEÇER?

Noravirüs tedavisinde genellikle antibiyotik kullanılmaz. Noravirüs tedavisinde sıvı kaybı giderilmelidir. Noravirüs tedavisinde Bağırsak florasını yenileyen Probiyotik desteği kullanılabilir. Noravirüs semptomlarını hafifletmek için bol sıvı tüketilmeli, dinlenilmeli ve hazmı kolay besinler tüketilmelidir.

Noravirüs belirtileri yaşıyorsanız bir hekime başvurmalısınız.

NORAVİRÜSTEN NASIL KORUNUR?

Noravirüs genelde okul, otel gibi kalabalık ortamlardan bulaşır. Özellikle bu ortamlarda besin tüketilirken dikkatli olunmalıdır. Özellikle tuvaletten çıktıktan sonra ve yemeklerden önce eller sabun ile bol suyla yıkanmalıdır. Deniz ürünleri tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir. Noravirüs hastalığına yakalan kişiler ile temas edilmesi durumunda eller bol su ve sabun ile yıkanmalıdır.