Obezite vücut kompozisyonunu bozuyor

07 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Obeziteyi sağlık sorunu haline getiren durumun yağ dokusu fazlalığı olduğuna dikkat çeken Merkez Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, vücut kompozisyonu olarak bilinen dengenin obeziteyle bozulduğunu ifade etti.

Günlük 10 bin adıma kadar yürüyüşlerin yanı sıra yaşam boyu sağlıklı beslenmenin de önemli bir koşul olduğunun altını çizen Bayraktaroğlu, Zonguldak'ta da her üç kişiden birinin sağlık sorunu olduğunu aktardı.

Obeziteye karşı en önemli tedbirin hareketlilik olduğunu anlatan Taner Bayraktaroğlu, şöyle dedi:

"Obezite bir sağlık sorunu hale gelinen vücuttaki yağ dokusu fazlalığıdır. Yani vücutta olması gerekenin üzerinde bir yağ dokusu olduğu zaman bu sağlık sorunu haline geliyor. Tansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıkları ve kansere kadar yolu olan bir sürecin başlangıcı. Bunun için nasıl tedbirler alabiliriz sağlıklı yemek yeme ile fiziksel hareketlerle yediklerimizin ölçüsü harcadıklarımızla beraber organlarımızın da sağlıklı olmasıyla giden bir süreç.

Bütün besinlere ihtiyacımız var bu besinleri ölçülü almamız gerekiyor. Almamız gerekenden fazlasını almamız obezite olarak bize geri gelebilir. Bu yüzden yaşam boyu sağlıklı beslenme mutlak şart.

Birde günlük enerji harcama yani günlük 10 bin adıma kadar söyleyebiliriz. Hareketlilikle bu tedbirler alınabilir. Bu konuda bizlere başvuran hasatlarımızın altında yatan hastalığı tespit edip bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Sadece bireyin kendisi ile değil ailesi ve toplumsal bazı tedbirlerle de mücadele etmek gerekiyor. Obezitede Avrupa'da birinci sıradayız. Zonguldak’ta 3 kişiden birinin sağlık sorunu olduğunu söyleyebilirim."

BEL ÇEVRESİ ÖLÇÜLERİNE DİKKAT

Vücut kitle endeksinin 25'in üzerine çıktığında kilo fazlalığı olduğunun, 30'u geçerse obezite olduğunu anlatan Taner Bayraktaroğlu, bel çevresindeki artışın sağlık referans değerlerin üzerine çıkması durumunda sağlık sorununa işaret olduğunu anlattı.

Bayraktaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk önce hastamızda vücudun ağırlığına bakıyoruz kilogram bölü metrekare cinsiden ağırlığı boyun karesine böldüğümüz zaman elde ettiğimiz değeri DSÖ obezite ile ilişkili tanımlamalarınızı buna göre yapın. Vücut kitle endeksi 25’in üstüne çıkıyorsa kilo fazlalığı bölümü 30’u geçiyorsa obezite 30 ila 40 arası ölümcül obezite, 50’ninüzeri ağır obezite şeklinde tanımlanıyor.

Bu en basit yöntem. Bu kas dokusu fazla olanın yağ açısından iyi bir fikir vermeyebilir. Karaciğerde yağ biriktiğini, damarlarda yağ biriktiğini gösterecek önemli parametrelerden biriside bel çevresidir. Kadınlarda 88 santimetre erkeklerde 102 santimetrenin üzerindeyse yağ dokusunun vücuttaki birikiminin sağlık sorunu geldiğine dair bir işarettir."