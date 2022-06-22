Odaklanma sorunu için 7 öneri
Pek çok insan üzerinde çalıştığı konularla boğuşur, neresinden tutacağını bilemeyebilir, veya konunun ana mesajını netleştiremez... Burada zihinsel odaklanma ve konu üzerinde netlik kazanma sorunları yaşanıyordur. Ancak uzmanlara göre bunu çaresi var. “Zihninizi odaklayabilir ve bulanıklığı netleştirebilirsiniz” diyor ve bunun yedi yolunu gösteriyorlar. Zihinsel odaklanma sorunu nasıl çözülür? Netleşme sorununa ne iyi gelir?
Konsantrasyon bozukluğu veya bir başka deyişle odaklanma güçlüğü, günümüzde pek çok kişide görülebiliyor. Ancak uzmanlara göre bunu çaresi var. “Zihninizi odaklayabilir ve bulanıklığı netleştirebilirsiniz” diyor ve bunun yedi yolun gösteriyorlar. Böylece kararlarınızı hızla alabilir ve işleri daha hızlı yoluna koyabilirsiniz.
RUH SAĞLIĞINA DAHA FAZLA ODAKLANIN
Zihinsel netlik için zihinsel olarak iyi bir yerde olmanız ve stresi yönetmenin etkili yollarına sahip olmanız gerekir. Stresi yönetmenin çeşitli yolları vardır, ancak meditasyon zihinsel netliği artırmak için başka bir güçlü araç olabilir. Bir meditasyon
seansı, her seferinde sadece beş dakika olsa bile, odaklanmayı engelleyen dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaşma şansı verir
ÇOKLU GÖREVİ DURDURUN
Çoklu görev, yani pek çok işi birden yapmaya kalkışmak işleri halletmek için etkili bir yol gibi görünse de, araştırmalar bunun tam tersinin doğru olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, insanların iki şeyi aynı anda yapmaya çalıştıklarında, tek
konuya odaklandıklarından daha fazla hata yaptığını ortaya koyuyor. Enerjinizi her seferinde bir göreve ayırın.
DİKKATİNİZİ NELER DAĞITIYOR?
Dikkat dağıtıcı şeyler zihinsel netliği azaltır. Zihninizi temizlemenin ilk adımı, ilk etapta neyin dikkat dağıtıcı olduğunu bulmaktır. Oturun ve dikkatinizi elde etmeye çalıştığınız şeyden ve bunların ne sıklıkta gerçekleştiğinden uzaklaştıran her
şeyin bir listesini yapın. Bu dikkat dağıtıcı şeyleri azaltmanın
veya ortadan kaldırmanın yollarını düşünün.
DAHA FAZLA DOĞAL IŞIK ALIN
Her gün yeterli miktarda doğal ışık almak, iç biyolojik saatinizi doğru şekilde ayarlamanıza yardımcı olur ve bu da beyin fonksiyonlarını ve zihinsel berraklığı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Her gün yeterli miktarda doğal ışık almak, iç biyolojik saatinizi doğru şekilde ayarlamanıza yardımcı olur ve bu da beyin fonksiyonlarını ve zihinsel berraklığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.
UYKUYA ÖNCELİK VERİN
Uyku, fiziksel sağlık için gereklidir, ancak zihinsel iyi performans göstermek için de gereklidir. Uyku sırasında beyniniz gün içindeki bilgileri işler ve anıları birleştirir. Uyku eksikliği üretkenliğiniz, yaratıcılığınız ve problem çözme becerileriniz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Uykuyu bir öncelik haline getirin ve her gece en az yedi saat hedefleyin. Daha üretken olmak için geç saatlere kadar kalmak, ertesi gün zihinsel netliğinizi azaltacaktır.
BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN BİR DİYET YAPIN
Beyniniz günlük tükettiğiniz kalorinin yaklaşık yüzde 20’sini kullanır. Tıpkı vücudunuz gibi, en yüksek kapasitede çalışması için iyi beslenmeye ihtiyacı vardır. Besin açısından yoğun bir diyet, iyi zihinsel netliği ve enerji seviyelerini destekler. Beyninizin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, her gün diyetinizden doğru besinleri aldığından emin olun. Omega-3 yağ asitleri içeren fındık, yaban mersini ve yağlı balık gibi yiyeceklerle sağlıklı bir diyet beyin sağlığını iyileştirebilir.
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