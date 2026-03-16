Öksürük deyip geçmeyin: Hava yolundaki 'aşırı duyarlılık' ne anlama geliyor?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip ile başlayıp ardından uzun süren ve geçmeyen öksürüğe ilişkin uyarılarda bulundu.



İnatçı öksürüğün bilinen öksürük tedavi yöntemleri ile geçmediğini ifade eden Prof. Dr. Özlü, mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına danışılması gerektiğini söyleyerek ekledi:



“Mevsim itibarıyla kış bitiyor, bahar aylarına giriyoruz. Bu dönemde en çok rastladığımız hasta popülasyonu, öksürükle gelen hastalar. Daha çok grip, soğuk algınlığı gibi bir enfeksiyon geçirip sonrasında ağrılar, kırgınlık, halsizlik, üşüme, titreme, nefes darlığı gibi bulgular tamamen düzelebiliyor ama kalıcı bir öksürük olur. Krizler şeklinde gece ve gündüz gelen, uyutmayan öksürükler olur. Bazen balgam olur ama genelde kuru öksürük şeklinde olur. Bu hastaların birçoğunda geniz akıntısı ve bazen de hapşırma olabiliyor”

‘HERKESİN HAVA YOLU EŞİK DEĞERİ AYNI DEĞİL’

Prof. Dr. Özlü, hava yolundaki aşırı duyarlılığın öksürüğe neden olduğunu ifade ederek, “Bu tür öksürüklerin sebebi daha çok enfeksiyonunun tetiklediği alerjik bir zeminde ortaya çıkan vakalar olduğunu görüyoruz. Bazılarında önceden astım ya da alerjik nezle teşhisi var. Enfeksiyon bunu tetiklemiş oluyor ve bir alevlenme şeklinde geliyor. Bazılarında da önceden böyle bir teşhis de yok. İlk defa böyle bir tabloyla gelenler de var. Bazıları da ‘Enfeksiyonlardan sonra da uzayan öksürüklerim oluyordu’ şeklinde bir öykü anlatabiliyor. Bazı kişilerde aşırı duyarlılık dediğimiz, hava yollarımızda aşırı tepkisellik olabiliyor. Bu genelde doğuştan gelen bir özellik, herkesin hava yolu eşik değeri aynı değil. Bazı kişiler enfeksiyonlar, gazlar, kokular, tozlar, küf mantarları gibi farklı alerjenlere aşırı tepki verebiliyorlar. Bazıları ise daha sınırlı tepki verebiliyor. Hava yolu aşırı duyarlılığı öksürüğe neden olabiliyor” diye konuştu.

‘ÖKSÜRÜK 8 HAFTAYI GEÇİYORSA ARAŞTIRILMALI’

Uzayan öksürüklerin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, şöyle konuştu:

“Bu öksürük, normal öksürük şurup ve haplarıyla geçmiyor. Balla ve bitki çaylarıyla iyileşmeyen inatçı bir öksürük. Çok rahatsız edici ve günlük yaşam kalitesini bozan bir öksürük. Mutlaka değerlendirilip, zeminde kronik bir hastalık var mı diye bakılmalı. Bazen farklı bir patoloji ve öksürük karışabiliyor. Baktığımız zaman kalp yetmezliği vakaları da öksürükle gelebiliyor. Akciğer kanseri de öksürükle teşhisi koyabiliyoruz. Çok da geçiştirmemek gerekir. Uzayan öksürükleri ciddiye almak lazım. Normalde solunum yolu enfeksiyonları sonrasında 3-5 gün öksürük hepimizde devam eder ve sonrasında geçer. Bu çok sorun değil ama uzuyor 3 ya da 8 haftayı geçiyorsa mutlaka araştırılması gerekir. Sebebini bulmak ve iyi tedavi edilmek gerekir. Hakikaten ciddi sorunlar çıkabiliyor.”