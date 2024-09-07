Okula başlayan öğrencilerin bağışıklığı için propolis önerisi

Yayınlanma: 07.09.2024 - 10:44

Güncelleme: 07.09.2024 - 10:45

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, mevsim geçişinin okulların açılma tarihine denk geldiğine dikkat çekerek, “Böyle dönemlerde, çocukların bağışıklığını desteklemek ve onların okula adaptasyon sürecinde enerjik kalmaları için doğal desteklerden yararlanmak önemli bir rol oynar. Hem hastalıklardan korunmak hem de oluşabilecek bir üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak için saf Anadolu propolisini çocukların günde en az 10 damla kullanmasını öneririm” dedi.

Mevsim geçişinin okulların açılma tarihine denk geldiğine dikkat çeken Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Pınar Çakır, “Mevsim geçişiyle okulların açılması aynı dönemlere denk gelmektedir. Okula, şehre ve rutinlere dönüş, mevsim geçişlerinin de etkisiyle özellikle çocuklar için daha da zorlayıcı hale gelebilir. Böyle dönemlerde, çocukların bağışıklığını desteklemek ve onların okula adaptasyon sürecinde enerjik kalmaları için doğal desteklerden yararlanmak önemli bir rol oynar. Mevsim geçişiyle birlikte, çocuklarda, en yaygın görülen hastalıklardan biri hafif üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. En yaygın semptomları boğaz ağrısı, boğuk ses kısıklığı ve akut bakteriyel veya viral enfeksiyonu takiben iltihaplanma sürecinden kaynaklanan boğazda şişme ve kızarıklıktır. Birçok bilimsel çalışmaya, propolisin çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu üzerine etkisi konu olmuştur. Hem hastalıklardan korunmak hem de oluşabilcek bir üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak için saf Anadolu propolisini çocukların günde en az 10 damla kullanmasını öneririm. İhtiyaç halinde, bu miktar 4 kat arttırılabilir” dedi.

ODAKLANMA İÇİN ARI ÜRÜNLERİ ÖNERİSİ

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı da, “Yaz tatilinde çoğunlukla ders çalışmaya ara veren çocuklar, okula geri döndüğünde derslerine odaklanmakta zorlanabiliyor. Ayrıca değişen uyku rutini yüzünden çok yorgun düşebiliyorlar. Çocukların bilişsel fonksiyonlarını desteklemek ve onların daha enerjik kalarak derslerine odaklanmalarına yardımcı olmak için arı ürünlerinden destek alınabilir. Taze arı sütü ve polen, zengin vitamin, mineral ve polifenol içerikleriyle tam da bu ihtiyacınıza yönelik arılardan gelen doğal iki ürün. Taze arı sütünü çocuklar, günde çeyrek ila yarım çay kaşığı doğrudan, aç karnına dil altından tüketebilirler. Arı polenini ise çocukların, günde 1-2 tatlı kaşığı doğrudan veya yoğurt gibi besinlere karıştırarak tüketmesini öneririm" ifadelerine yer verdi