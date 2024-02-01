Anadolu propolisli burun spreyi alerjilere iyi geliyor

Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur, 50 farklı merkezde, toplamda 10 bin alerjik rinit hastası ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmada Anadolu propolisli burun spreyinin yaşam kalitesini iyileştirdiği ve uygulama sonrasında toplam semptom ve klinik muayene skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendiğine rastlandığını söyledi.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 10:57
Anadolu propolisli burun spreyi alerjilere iyi geliyor
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Arı Ürünleri Uzmanı Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur, 10 bin alerjik rinit hastası üzerinde yapılan bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Dr. Tanuğur'a göre, Anadolu propolisi içeren burun spreyinin kullanımı, hastaların yaşam kalitesini artırırken semptomlarda anlamlı bir azalmaya neden oluyor.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, çalışmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: "50 farklı merkezde, toplamda 10 bin alerjik rinit hastası ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmada, Anadolu propolisli burun spreyinin yaşam kalitesini iyileştirdiği ve uygulama sonrasında toplam semptom ve klinik muayene skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendiği bulgularına varılmıştır."

Samancı, "Effects of Anatolian Propolis and Hypertonic Saline Combination Nasal Spray on Allergic Rhinitis Symptoms: Prospective, Multicenter Study" başlıklı çalışmanın Ear, Nose & Throat Journal tarafından yayına kabul edildiğini belirtti.

Ayrıca, "Efficacy and Toxicity of Anatolian Propolis on Healthy Nasal Epithelial Cells" başlıklı bir diğer çalışmada, propolisin burun epitel hücrelerine topikal uygulanmasının etkileri ve güvenilirliğinin incelendiğini aktardı. Propolisin doğal antiviral, antimikrobiyal, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Samancı, bu çalışmaların bu özellikleri doğruladığını söyledi.


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