Okula yeni başlayan çocuklar için uyum süreci: Uzman psikologdan ebeveynlere altın tavsiyeler

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:31

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:31

Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, okula yeni başlayan çocukların uyum sürecine yönelik ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu. Öziç, okula ve sınıfa alışmanın 1-2 hafta sürebileceğini belirterek, "Acele etmeyin, zamanla okulun güvenli bir yer olduğunu hissedecektir. Ancak bu alışma süreci 3 haftayı geçerse, uzman desteği alın" dedi.

"ÖĞRETMENİYLE İLİŞKİ KURMASINA YARDIMCI OLUN"

Psikolog Öziç, çocukların öğretmenleriyle bağ kurmalarının önemine dikkat çekerek, ebeveynlerin bu süreçte destek olmaları gerektiğini vurguladı. “Çocuğunuzun öğretmenini tanımasına ve onunla bağ kurmasına yardımcı olun. Sizin kaygınız çocuğunuzu etkileyebilir; bazen sadece sizden kaynaklı olarak kaygı hissedebilirler. Çocuklar, sizin hislerinizi fark eder. Bu durumda, sosyal çevrenizden ya da bir uzmandan destek almayı düşünün” şeklinde konuştu.

"AYRILIK KAYGISI YAŞAYAN ÇOCUKLAR DAHA ZOR ALIŞABİLİR"

Ayrılık kaygısı yaşayan çocukların, diğerlerine göre daha uzun sürede okula uyum sağlayabileceğini ifade eden Öziç, bu sürecin daha hassas yönetilmesi gerektiğini söyledi. “Bırakıp kaçmak ya da kandırarak gitmek gibi davranışlardan kaçının. Bu süreci kolaylaştırmak için Audrey Penn’in ‘Avucundaki Öpücük’ gibi kitapları birlikte okuyabilirsiniz. Kitaplar, çocukların duygu yönetimini kolaylaştırabilir ve belirsizliği azaltabilir” dedi. Ayrıca, çocukların kimseyle kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayan Öziç, ebeveynlerin çocuklarını kendi gelişimleriyle teşvik etmelerinin önemine değindi.

"GÜVENLİ YER EGZERSİZİYLE ÇOCUĞUNUZU DESTEKLEYİN"

Öziç, çocukların kendi kendine uygulayabileceği “güvenli yer egzersizi”ni önerdi. Bu egzersizde, çocuklara kendilerini güvende hissettikleri bir yeri çizmeleri söylenerek, o yeri akıllarında tutmaları isteniyor. Egzersizin sonunda çocuklara, bu güvenli yeri hatırlatacak bir ipucu kelime bulmaları tavsiye ediliyor. Öziç, bu egzersizin hem çocuklar hem de yetişkinler için faydalı olabileceğini belirtti.