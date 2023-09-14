Okulların başlamasıyla artan bulaşıcı hastalıklardan koruyacak 5 yöntem

Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:05

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:05

Okulların başlamasıyla birlikte artan bulaşıcı hastalıklara karşı uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, hastalıkların çocuklar arasında temas yoluyla hızla yayıldığını söyledi. Bulaşıcı hastalıkların bir kişiden diğerine öksürük, hapşırma, temas veya kirli yüzey yoluyla geçtiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, çocukların bulaşıcı hastalıklara karşı yetişkinlere göre daha savunmasız olduğunu ve bu nedenle ebeveynlerin bu tür hastalıklar konusunda bilgili ve hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdi.

"TEMAS ETTİĞİ OYUNCAK VE EŞYALARI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEYİN"

Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın 5 yöntemini de şöyle sıraladı:

Ellerin sık sık yıkanması bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engeller. Çocuklar da ellerini sık sık yıkamaları konusunda teşvik edilmelidir.

Grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarına karşı aşılarını ihmal etmeyin.

Çocukların birbirleriyle temas ettiği oyuncak, masalar ve diğer eşyaları düzenli olarak temizleyin.

Hasta olan çocukları okula veya kreşe göndermeyin, evde dinlendirin. Bazı bulaşıcı hastalıkların belirtileri hafif olabilir ancak bu durumda bile çocuklar başka insanlarla temas etmesini engelleyin.

Çocuklara hijyen kuralları yanında sağlıklı beslenme ve düzenli uyku alışkanlıkları kazandırın. Bu şekilde bağışıklık sistemi güçlendirilerek bulaşıcı hastalıklara karşı direnç arttırılabilir.

OKUL ÇANTASI BAKTERİ YUVASI MI?

Sırt çantalarının çocukların en çok kullandığı eşyalarının başında geldiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Taşkın, "Çok çabuk kirlenen okul çantaları sık sık yıkanmadıkları zaman üstlerinde bulunan lekeler daha zor çıkar. Çantaları pırıl pırıl yapmak için sünger ve leke çıkarıcı bir deterjan yeterli. Genellikle makinede yıkmayı tercih eden anneler çantanın makinenin sıkma gücünden dolayı yıpranmasına neden olur. Bu yüzden elle temizlemek en ideal çözüm olacaktır" ifadelerini kullandı.