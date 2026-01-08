Önlenebilen tek kanser: Serviks kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

Dünya genelinde kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserler arasında yer alan serviks (rahim ağzı) kanseri, düzenli sağlık kontrolleri ve aşılama programlarının etkin şekilde uygulanmasıyla kontrol altına alınabilen kanser türleri arasında bulunuyor. Ancak tarama bilincinin yeterince yaygın olmaması nedeniyle birçok kadının hastalıkla ileri evrelerde karşılaştığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Rahim ağzı kanseri, kanserleşme gerçekleşmeden önce saptanabilen hücresel değişikliklerle kendini gösterir. Smear ve HPV testleri sayesinde bu değişiklikleri yıllar öncesinden tespit ederek hastalığın gelişimini durdurmak mümkündür."

HPV ENFEKSİYONU EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

Serviks kanserinin temel nedeninin Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu olduğunu belirten Dr. Erdoğan, HPV’nin çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve yıllar içerisinde rahim ağzı hücrelerinde kansere yol açabilecek değişikliklere neden olabildiğini ifade etti. Bu nedenle herhangi bir şikâyeti olmayan kadınların dahi düzenli tarama programlarına katılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİ HAYAT KURTARIYOR

Türkiye’de 30 yaş üzerindeki kadınlara en az beş yılda bir HPV taraması ve smear testi yapılmasının önerildiğini hatırlatan Dr.Erdoğan, düzenli kontroller sayesinde kanser öncüsü lezyonların erken evrede saptanabildiğini ve basit tedavilerle tamamen ortadan kaldırılabildiğini belirtti.

HPV aşılarının, serviks kanserine yol açan yüksek riskli HPV tiplerine karşı yüksek koruma sağladığını dile getiren Dr.Erdoğan, aşılama programlarının hem bireysel hem de toplumsal sağlık açısından önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi.

KOLPOSKOPİ İLE ERKEN MÜDAHALE MÜMKÜN

Smear veya HPV testlerinde anormal sonuç saptanan hastalarda uygulanan kolposkopi işlemi sayesinde rahim ağzının ayrıntılı olarak değerlendirilebildiğini belirten Dr. Erdoğan, gerekli görülen durumlarda biyopsi alınarak erken tanı ve tedavi sürecinin hızla başlatılabildiğini ifade etti.

Ocak ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla tüm kadınlara çağrıda bulunan Op. Dr. Şakir Volkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Düzenli tarama, HPV aşısı ve erken tanı ile bu hastalık tamamen önlenebilir. Sağlıklı bir gelecek için tüm kadınlarımızı düzenli yapılan sağlık kontrollerine katılmaya davet ediyorum."