En düşük emekli aylığı belli olmuştu: Özgür Özel'den ilk tepki!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının yüzde 18.48 artırılarak 20 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise, emekli aylıklarına yapılan zam oranına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

"2026'DA GEÇİM YOKSA, SEÇİM VAR"

Özel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ak Parti’nin kara düzeni!

Sokakta ve Meclis’teki tepkiler üzerine emekliye 1062 lira verip, maliyetin 69,5 milyar lira olmasından yüksünüyorlar!

Peki bu milletin parası nereye harcanıyor?

-⁠Bu kaynağın 3,5 katını (238 milyar TL) yollara-köprülere geçiş garantisi olarak ödüyorlar.

-11 katını (768 milyar TL) zengin şirketlerin vergilerini silmeye harcıyorlar.

-36 katını (2,5 trilyon TL) KKM ile fakirden zengine servet transferine aktarıyorlar.

-39 katını (2,7 trilyon TL) tarihin en yüksek faizine ödüyorlar.

Bu kara düzende zengine kaynak var, emekliye yok. Yollara geçiş garantisi var, emekliye geçim garantisi yok.

Ey Erdoğan; 2026'da geçim yoksa, seçim var! CHP emeklinin yanındadır. Meclis’te nöbete devam, mücadeleye devam!"