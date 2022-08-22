Kemal Yücel, organ bağışına dikkat çekmek için 60 gün pedal basacak

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Adana’da yaşayan Kemal Yücel, dokuz yıl önce altı yaşındaki oğlu Utku Yücel’i beyin tümörü nedeniyle kaybetti. Yücel, oğlunun organlarını beş hastaya bağışladı. Oğlunun ölümünden sonra ilik ve organ bekleyen hastalara yardım için bir de sivil toplum kuruluşu kurdu. Dernek çatısı altında yüzlerce çocuğa umut olan Yücel, ilik ve organ bağışına dikkat çekmek için 10 Ağustos’ta 60 gün sürecek ve 41 kenti kapsayacak bisiklet turuna çıktı. Gittiği şehirlerde sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüp fikir alışverişinde bulunan Yücel, hastanelerde ilik bekleyen çocukları ziyaret ederek çeşitli oyuncaklar dağıtıyor.

Bisikletle gerçekleştirdiği yolculuğun “acıyı umuda dönüştürme mücadelesi” olduğunu belirten Yücel, “Kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumun yeterli bilgisi yok. Çocuklar nakil bulamadığı için yaşamlarını yitiriyor. Bir günde 8 çocuğun hayatını kaybettiğine tanık oldum. Diğer taraftan 2013’te oğlum Utku’yu kaybettim. Bunların hepsi harekete geçmeme neden oldu. Bisikletle insanların kalbine dokunmak istedim. İnsanları kök hücre ve organ bağışı konusunda bilinçlendiriyorum. Yüzlerce çocuğumuza uygun donörün bulunmasını sağladık” diye konuştu.

ÜÇ TÜP KAN ÖRNEĞİ

Organ bağışına dikkat çekmek için 6 bin kilometre pedal çevirmeyi amaçladığını söyleyen Yücel, “Bu bir umut yolculuğu. Yol uzun, yorucu ama insanları bilinçlendirmek hepsine değer. İstiyorum ki başka çocuklar ölmesin, başka anne babalar evlat acısı çekmesin’ diyoruz. Şu an Diyarbakır’dayım, sonra Mardin’e pedal çevireceğim. Kök hücre donörü olmak isteyenler üç tüp kan örneği vererek ilk adımı atabilir” dedi.