Organ Nakli Yasası 46 yıl önce çıktı: Haberal'dan organ bağışı çağrısı

Organ Nakli Yasası'nın çıkmasının üzerinden 46 yıl geçti. Yasanın çıkarılması için çaba harcayan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal Başken Üniversitesi Hastanesi çalışanlarıyla bayramlaşmak için bir araya geldi. Burada konuşan Haberal; kadavradan nakillerin önünü açan, organ naklini yasal zemine oturtan yasanın çıkış sürecini anlattı ve yine organ bağışı çağrısında bulundu.



