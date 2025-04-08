Ozon tedavisinin gizemini keşfedin: Vücudunuzu gençleştiriyor!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:02

Güncelleme: 08.04.2025 - 11:02

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, ozon tedavisi hakkında merak edilenlere açıklık getirdi. Tıbbi ozon tedavisinin başlangıçta tıbbi malzemeleri mikroplardan arındırmak, enfeksiyonları önlemek ve iyileştirmek için kullanılmaya başlandığını hatırlatan Dr. Levent, ozon tedavisinin son 50-60 yıldır çeşitli sağlık sorunlarında güvenli bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

OZON TEDAVİSİ, OTOİMMÜN VE KRONİK HASTALIKLAR İÇİN DOĞAL BİR TEDAVİ

Dr. Levent, ozon tedavisinin otoimmün hastalıklar ve kronik hastalıklar için kullanılabilecek doğal ve tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olduğunu belirtti. "Araştırmalar, ozonun bağışıklık sistemini doğal olarak uyarıp çalıştırdığını göstermektedir. Ozon, doku ve organların oksijenlenmesine yardımcı olur, iyileşmeyi destekler. Ozon gazı, 3 oksijen atomundan oluşan bir oksijen şeklidir ve oksijenden 10 kat daha etkilidir. Ozon vücuda birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Damar yoluyla, rektal (makat), vajinal, üretral yolla veya doğrudan kas içine ya da cilt altına uygulanabilir" dedi.

HÜCRELERİN OKSİJENLENMESİNE YARDIMCI OLMANIN FAYDALARI

Ozon tedavisinin sağlık açısından çok fazla faydası olduğuna dikkat çeken Dr. Levent, bunların başında bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve oksijen metabolizmasını uyarması geldiğini kaydetti.

Ozon tedavisinin bağışıklık sistemindeki hücre ve maddelerin üretiminde artış sağladığını belirten Dr. Levent, ayrıca tedavinin oksijen taşıyan eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) glikoliz hızında bir artışa neden olarak, dokulara salınan oksijen miktarında artışa yol açtığını da vurguladı. Dr. Levent, "Hücre oksijenasyonunu arttırır. Organ ve dokulara yeterli miktarda oksijen gitmemesine hipoksi diyoruz. Hipoksi tedavi edilmezse hücre ve doku ölümü meydana gelir. Ozon tedavisi vücuda daha kolay erişilebilir oksijen sağladığından, hücrelerin oksijenlenmesine yardımcı olmaktadır. Vücut detoksuna yardımcı olur" şeklinde konuştu.

METABOLİK ZEHİRLERİ TEMİZLEYEREK GENEL SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİR

Dr. Levent, çeşitli yollarla vücuda giren zehirlere ve ağır metallere maruz kalmaktan kaçınmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini söyledi. Ozon tedavisinin metabolik zehirleri ve oksidatif maddeleri temizleyip vücut detoksuna yardımcı olduğunu ve genel sağlığı iyileştirdiğini vurgulayan Dr. Levent, sözlerine şöyle devam etti:



"Mikropların etkisizleştirilmesi sağlar. Ozon tedavisi mikropların hücre zarının bütünlüğünü bozarak, üreme döngüsünü sonlandırır ve onların immün sistem hücreleri tarafından kolayca öldürülmesini sağlar. Ozon tedavisi, inflamasyonu azaltarak, fibromyalji, osteoartrit, eklem romatizması gibi ağrılı ve iltihaplı kas-iskelet sistemi hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Düzenli ozon tedavisi, kronik yaraların iyileşmesinde oksijenlenmeyi ve kan dolaşımını arttırarak ve mikropları öldürerek hayati bir rol oynamaktadır. Şeker hastalarının ayaklarında, damar dolaşım bozukluğuna bağlı gelişen enfekte yaraların tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ozon tedavisi, cilt ve diğer doku hücrelerinin gençleşmesi için ihtiyacı olan yeterli oksijeni sağlamaktadır."