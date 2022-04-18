İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Baran: 'Bahar yorgunluğu belirtilerinin şiddetine göre tedavi edilmelidir'
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Lütfi Baran, bahar yorgunluğunun hastalık olduğunu kaydederek, hastalığın belirtilerin şiddetine göre tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.
Hava değişikliğinin insan vücudunda yorgunluğa neden olduğunu anımsatan Dr. Baran, pozitif ve negatif değerde iki tür iyondan pozitif olanlar arttıkça vücutta zindelik, negatif yüklü iyonlar arttıkça da vücut yorgunluğuna neden olduğunu ifade etti.
Dr. Baran, havadaki elektrik yükünün şehirlerde daha çok olduğunu vurgulayarak “En fazla egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliği, sanayileşmenin sonucu oluşan atıklar ve yoğun trafik elektrik yükünü artıran faktörlerdir” ifadelerini kullandı. Bahar aylarında elektrik yükünü artıran bu faktörler nedeniyle birtakım psikolojik belirtilerin de ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Baran; şunları kaydetti:
“Bu aylarda eklem ve kas ağrıları ile çalışma isteksizliği, yorgunluk, yapılan işten zevk alamama, huzursuzluk ve sinirlilik gibi psikolojik birtakım belirtiler de ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan bahar yorgunluğu bir hastalık olarak tanımlanmakta ve belirtilerin şiddetine göre tedavi edilmesi gerekmektedir.''
BAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI ÖNLEMLER
Bahar yorgunluğu için alınacak önlemlerin başında sabahları erken kalkma alışkanlığının kazanılması geldiğinin altını çizen Dr. Baran, “Sabahları erken kalkma alışkanlığı kazanılmasının fiziksel ve ruhsal rahatlama sağladığı ispatlanmıştır. Sabahları erken kalkma, bahar yorgunluğuna karşı önemli bir yöntemdir. Erken kalkmanın yanı sıra, sabahın ilk saatlerinde düzgün yürüyüşler ve egzersizler yapmak da ruhsal aktivitenin canlandırılmasında erkin rol oynamaktadır. Ayrıca, bol su içilmesi, vitamin ve minerallerden zengin sebze ve meyve yenmesi gerekmektedir'' diye konuştu.
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