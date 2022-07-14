Pandemi bitmedi kabuk değiştirdi! Omicron'un alt varyantı BA.5'in 5 semptomu belli oldu
Tüm dünyada Covid-19 pandemisine karşı önlemler seyreltildi. Covid-19 pandemisinin hızlı bulaşan ancak ölüm oranı düşük olan Omicron'un alt varyantı BA.5 için uyarılar devam ediyor. İşte BA.5 alt varyantının 5 ana semptomu...
2019'un aralık ayında hayatımıza giren Covid-19, 2022 yılı itibariyle önlemlerin gevşetilmesiyle hayatımızdan çıkmış gibi gözükse de Omicron'un alt varyantı BA.5 için uzmanlar uyarılarını artırdı.
Uzmanlar ayrıca BA 5'in son derece bulaşıcı olduğunu belirtirken vaka artışının ana sorumlusunun da bu varyant olduğu görüşünde birleşiyorlar.
5 SEMPTOM
Yeni varyantın beş temel semptomu bulunuyor;
- Öksürük
- Burun akıntısı
- Boğaz ağrısı
- Yorgunluk
- Baş ve kas ağrıları
Hürriyet'in BBC Türkçe'den aktardığı habere göre, uzmanlar BA.4 ya da BA.5 ile enfekte olan kişilerin Delta veya koronavirüsün diğer varyantları ile enfekte olanlara kıyasla tat ve koku duyularını kaybetme veya nefes darlığı yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu belirttiler.
"YATIŞLARIN ARTTIĞI ANLAMINA GELİR"
NYU Langone'daki Hassenfeld Çocuk Hastanesi'nde Pediatrik Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Müdürü Dr. Adam Ratner konuya ilişkin şu uyarılarda bulundu:
"BA.4 ve BA.5 daha bulaşıcıdır, bu da daha fazla insan enfekte oldukça, hem yetişkin hem de pediatrik hastaneye yatışların arttığı anlamına gelir."
VARYANT VE GÜN GÜN ETKİLERİ
Enfeksiyon, Koronavirüs bulaşmış biriyle yakın temastan sonra başlar. Bir kişi konuştuğunda, şarkı söylediğinde, öksürdüğünde veya hapşırdığında, Covid parçacıkları taşıyan tükürük damlacıkları etrafa salınır. Virüs miktarı duruma göre değişiklik gösterir.
Sao Paulo Üniversitesi Tropikal Tıp Enstitüsü'nde araştırmacı olan Virolog José Eduardo Levi, "Bazı kişilerin dağıttığı miktar daha düşüktür, bir mililitre tükürük başına yaklaşık 10 bin viral kopya düşer. Ancak ortalama yük 10 bin ila bir milyon parçacık arasında değişiyor ve bazı insanların mililitrede bir milyara kadar viral kopya taşıdığını gördük" dedi.
Levi, çoğalma işlemine ilişkin olarak ise şunları aktardı:
"Bu çoğaltma işlemi, tek bir hücrede 100 ila 1000 yeni virüs üretir. Bu sayı o kadar fazla ki hücre onunla baş edemez. Hücre patlayıp öldükten sonra bu virüsler salınır ve komşu hücrelerde aynı işlemi tekrarlar."
KULUÇKA SÜRECİ
Brezilya'daki Todos pela Saude Enstitüsü'nde bilimsel araştırmacı olan Virolog Anderson F. Brito, "Yeni varyantların kuluçka süresinin azaldığını fark ettik" dedi.
Omicron bir varyant. BA.4 v BA.5 ise Omicron bağlantılı alt varyantlar. Bu varyantlar ilk olarak yılın başında Güney Afrika'da ortaya çıktı ve şimdi birçok ülkede yayılıyor.
İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu raporuna göre, Alfa varyantının kuluçka süresi ortalama beş ila altı gündü. Delta'da bu dört güne düştü. Omicron ile viral yayılmayla semptomların başlangıcı arasındaki ortalama süre üç gün oldu.
Başka bir deyişle, normalde Covid belirtilerinin ortaya çıkması neredeyse bir hafta sürerken şimdi bir gecede de ortaya çıkabiliyor. Ancak kuluçka süresi değişebilir. Bazı durumlarda semptomlar virüsle ilk temastan 14 gün sonra ortaya çıkar.
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