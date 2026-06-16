Parkinson ve titreme hastalığında devrim! Ne ameliyat ne beyin pili: Ses dalgalarıyla titremeye son

Akıllı Ses Ötesi Tedavisi- MR Guided Focused Ultrasound (MRgFUS) sayesinde, kesisiz ve hastanede yatışı gerekmeksizin tedavi imkanı sunulduğunu ifade eden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Zırh, “Bu yöntem, ilaç tedavisinden yeterli fayda göremeyen ya da ilaç etkileri yaşayan hastalar arasında özellikle cerrahi tedavi istemeyen ya da cerrahiye uygun olmayanlar için önemli bir alternatif oluşturuyor” diye konuştu.

‘BEYİNDEKİ AKTİVİTEYİ DEĞİŞTİREREK HAREKET BOZUKLUKLARINI DÜZELTEBİLİYORUZ’

Özellikle hareket bozuklukları yaşayan hastalarda ‘Nöromodülayon’ denilen beyindeki hücresel aktiviteleri değiştirme yönteminin oldukça etkili bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Zırh, “Titremesi olan hastalarda, Parkinson hastalarında ve bazı nörolojik rahatsızlıklarda beyindeki nöral aktiviteyi değiştirebiliyor, modüle edebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Zırh, bu tedavilerin uzun yıllardır beyin pili yöntemiyle uygulandığını ancak yeni teknolojiyle birlikte cerrahi işlem gerektirmeyen alternatiflerin de geliştiğini söyledi.

‘KAFATASI AÇILMADAN, AYAKTAN UYGULANIYOR’

İşlem sırasında yüksek yoğunluklu ultrason dalgalarının, kafa derisi üzerinden beynin içinde titremeye neden olan hedef bölgeye odaklandığına ve kesi yapılmadan bu alanın etkisizleştirilmesinin sağlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Zırh, “İşlem sırasında odaklı ultrason dalgaları ile hedef bölgesinde hastanın belirtilerinin düzeleceği duruma kadar ısı enerjisi yükseltilir. En etkili doza gelince lazer etkisine benzeyen ufak bir lezyon ile bölgede kontrollü yakma işlemi gerçekleştirilir. Tüm işlem MR cihazı içinde ve ayaktan hasta koşullarında gerçekleştirilir. MR, beyni gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek hedefin tam olarak belirlenmesine ve ultrason dalgalarının oluşturduğu ısının izlenmesine olanak tanır. Böylece titreme, katılık ve yavaşlık belirgin şekilde azaltılabilir” diye konuştu.

Hastane yatışı gerektirmeyen ve ayaktan uygulanabilen bu yöntem sonrasındaki beş yıllık takip sonuçlarında, hastaların yüzde 70–73’ünde titremede belirgin ve kalıcı bir iyileşme bildirildiğini ifade eden Prof. Dr. Zırh, bu tedavinin bazı psikiyatrik hastalıklar ve kronik ağrı tedavisinde de kullanım alanı bulunduğunu belirtti.

‘DÜNYADAKİ SAYILI MERKEZLERDEN BİRİ’

Bu teknolojinin dünyada sınırlı sayıda merkezde bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Zırh, “Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi de bu yöntemi bir yılı aşkın süredir başarılı sonuçlarla uygulayan ve uluslararası alanda akredite edilmiş merkezlerden biri. Parkinson, esansiyel tremor ve diğer hareket bozukluğu yaşayan hastalar tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı ya da ilaç yan etkileri nedeniyle sonuç alınamayan hastalar çaresiz değil. Beyin pili tedavisinin yanı sıra bu yeni yöntem sayesinde yaşama yeniden merhaba diyebilirler” dedi.