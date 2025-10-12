Pedallar Alzheimer için çevrildi

Alzheimer Vakfı, Dünya Alzheimer Günü kapsamında 5 Ekim’de Bisikletliler Derneği iş birliğiyle “Farkındalık için Pedal Çeviriyoruz” etkinliğini düzenledi.
Etkinlik konuşmalarında Alzheimer hastalığına yakalanmamak için fiziksel aktivitenin önemine değinildi.
Etkinlikte, fiziksel aktivitenin özellikle bisiklet sporunun, beyin fonksiyonlarının güçlenmesine katkısına dikkat çekildi.
Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’nin 20 ayrı şehrinde eşzamanlı düzenlenen etkinlikte bine yakın bisikletli pedal çevirdi.