Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pedallar Alzheimer için çevrildi

Pedallar Alzheimer için çevrildi

12.10.2025 04:00:00
Güncellenme:
Damla Polat
Takip Et:
Pedallar Alzheimer için çevrildi

Alzheimer Vakfı, Dünya Alzheimer Günü kapsamında Bisikletliler Derneği iş birliğiyle “Farkındalık için Pedal Çeviriyoruz” etkinliğini düzenledi. Türkiye’nin 20 şehrinde eşzamanlı olarak bine yakın bisikletli pedal çevirdi.

Alzheimer Vakfı, Dünya Alzheimer Günü kapsamında 5 Ekim’de Bisikletliler Derneği iş birliğiyle “Farkındalık için Pedal Çeviriyoruz” etkinliğini düzenledi.

Etkinlik konuşmalarında Alzheimer hastalığına yakalanmamak için fiziksel aktivitenin önemine değinildi.

Etkinlikte, fiziksel aktivitenin özellikle bisiklet sporunun, beyin fonksiyonlarının güçlenmesine katkısına dikkat çekildi.

Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’nin 20 ayrı şehrinde eşzamanlı düzenlenen etkinlikte bine yakın bisikletli pedal çevirdi. 

İlgili Konular: #bisiklet #alzheimer #Dünya Alzheimer Günü