Pide harcında 'kalp' tespit edildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler listesinde, Denizli’den bir pideci yer aldı. Yapılan denetimde pideye sakatat olarak kalp konulduğu tespit edildi.

Pide harcında 'kalp' tespit edildi!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:44

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerini aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmesi 31 Ekim 2024 tarihinde resmi sayfasında yaptığı açıklamayla ifşa etmeyi sürdürdü. Listede yer alan Denizli’den de bir firma yer aldı.

Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren pideciden alınan pide harcı numunesinde dana eti ve yağı, domates, soğan, biber, maydanoz ve tuzun yanı sıra sakatat olarak kalp tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık tarafından 16 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan taklit ve tağşiş gıda listesinde Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren iki yağ firması da yer almıştı. Firmaların satışa sunduğu zeytinyağlarından alınan numunelerin incelenmesinde sızma zeytinyağına tohum yağılarının karıştırıldığı tespit edilmişti.


Etiketler: #pide #et

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