Prof. Dr. Arıca uyardı: 'Araç içinde sıcakta 2,3 saatten fazla bulunmuş sıvıyı tüketmemeliyiz'
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Araç içinde sıcakta 2,3 saatten fazla bulunmuş sıvıyı tüketmemeliyiz” dedi.
Prof. Dr. Vefik Arıca, sıcak havada araç içinde bekleyen pet şişedeki suyun içilmemesi konusunda yurttaşkarı uyardı. Bekleyen suyun insan sağlığı açısından riskler taşıdığına dikkati çeken Arıca, yurttaşların sıklıkla bu yanlışı yaptığını anlattı.
Sıcaktan plastiğin etkilendiğini ifade eden Arıca, “Bir pet şişe su alıyoruz yarısını içiyoruz, 3 saat sonra, 2 gün sonra hatta bir hafta sonra o sıvıyı tüketebiliyoruz. Nasıl olsa su, suyun etkisi olmaz diye ama biz biliyoruz ki pet şişe plastikten yapılıyor.
Plastiğin ana maddesi de bisfenol a. Bu madde pet olan plastik şişeden suya geçmez ama sıcak ortamda bisfenol a dediğimiz zehirli, kanserojen madde suya çok rahatlıkla geçer. Bu nedenle pet şişedeki su özellikle 2-3 saat arabada zaman geçiyorsa ve sıcak bir ortamda bulunuyorsak o sıvıyı kullanmamamız gerekiyor” diye konuştu.
Araç içinde beklemiş suyun sağlığa olumsuz etkileri hakkında da bilgiler veren Arıca, şöyle konuştu:
“Kullandığımıza bisfenol a dediğimiz madde çocuklarda çok sık görüyoruz erken ergenlik. 7-8 yaşında ergenlik olabilir. İkincisi obezite riski olabiliyor. Üçüncüsü zaten bisfenol a’nın kendisi kanserojen madde. Akciğer kanserinde, karaciğer kanserine, meme kanserine, prostat kanserine yol açabiliyor.
İlerleyen yaşlarda özellikle alzheimer, parkinson hastalığıyla ilgili, unutkanlıkla ilgili hastalıklarda etkili olabiliyor. Erkeklerde göğüs büyümesi dediğimiz jinekomastiye neden olabiliyor. Bu nedenlerle özellikle araç içinde sıcakta, 2,3 saatten fazla bulunmuş sıvıyı tüketmemeliyiz ama bol sıvı tüketmeliyiz.”
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