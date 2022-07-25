Prof. Dr. Bekir Kocazeybek, koronavirüs aşılarının etkinliğini kaybettiğini belirtti: 'Sonbahar zor geçecek'

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre günlük vaka sayısı 30 bini aştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kocazeybek, vaka artışının nedenlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Kocazeybek, koronavirüs vakalarındaki artışın nedeni olarak öncelikle iktidarın yanlış salgın politikaları, aşıların varyantlar karşısında etkinliğini kaybetmeye başlaması ve hatırlatma dozlarının yapılmamasını gösterdi.

Pandemi süresince iktidarın 2020’nin başından beri yürüttüğü politikalar nedeniyle sürekli yeni dalgalar yaşandığını belirten Kocazeybek, “Sağlık Bakanlığı’nın kapalı yerlerde maskeyi kaldırması, testlerin neredeyse hiç yapılmaması gibi nedenlerle vakalar artıyor. Siyasal iktidar ekonomik kaygılarla hareket ediyor” dedi.

Virüsün mutasyona açık bir virüs olduğuna da dikkat çeken Kocazeybek, “Bu virüs RNA virüsü. Bugün hâlâ bu varyant sorununu yaşıyorsak bu RNA virüslerinin yapısal mutasyon yapma özelliklerinden dolayıdır. 2021’nin başında geliştirilen etkili aşılar mutasyonlar karşısında etkinliklerini kaybettiler. Omicron geçirdiği üçlü mutasyonla antikorlardan belli ölçülerde kaçabiliyor. Sinovac aşısının etkinliği neredeyse minimalize hale geldi. Turkovac aşısı da inaktif olduğu için hatırlatma dozu olarak yapılsa bile bu aşıların etkinliklerini yüzde 50’ye yakın kaybettiklerini görüyoruz. Önlem alınmakta geç kalınırsa sonbaharda altıncı ve çok ciddi bir dalgayla girebiliriz. Biontech aşılarında da ilk iki dozların etkinliklerinin çok düştüğüne tanık oluyoruz. Pfizer-BioNTech şirketinin BA.4 ve BA.5’e karşı geliştirdiği aşıların çalışmaları neredeyse bitti. Bu aşılar piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’de de getirilmeli” diye konuştu.

Hatırlatma dozlarının gerektiği kadar yapılmadığını da belirten Prof. Dr. Bekir Kocazeybek, “Ülke nüfusunun yüzde 63’ünün ilk iki dozu olduğunu, yüzde 33’ünün hatırlatma dozunu olduğunu görüyoruz. Toplum bağışıklığını yakalamada çok gerideyiz. Omicron 18 yaş üstüne de bulaşıyor, 12 yaşındaki çocuktan da bulaşıyor. O nedenle 5-12 yaş arasındaki çocukları aşılamama politikamızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor” dedi.

ÜÇ DOZUNU OLANLAR BEKLEYEBİLİR

Bağışıklık kaynaklı komplikasyonlara neden olmaması için aşılamanın belli kurallara uygun yapılması gerektiğini söyleyen Kocazeybek, “Örneğin geçmişte Covid geçirmiş, üç dozunu olmuş olanların belli kurallar içinde bugünlerde aşı olmaması, belli bir süre geçtikten sonra aşılarını yaptırmalarında fayda var. Ama geçmişte iki doz Sinovac olmuş, iki doz mRNA olmuş insanların üçüncü hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırması gerekiyor” dedi.