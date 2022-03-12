Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora: 'Sinsi ilerleyen glokomu göz ardı etmeyin'

12 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Bugün 12 Mart Dünya Glokom Günü. Her hastalığın erken teşhis edilmesi tedavi için büyük önem arz ettiği gibi, glokom sinsice ilerlediği için ilk evrelerde farkedilmemesi oluşacak hasar konusunda büyük problem yaratmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, göz tansiyonu ya da halk arasında karasu hastalığı olarak bilinen glokoma dikkat çekerek, “Görme sinirini gözden beyine doğru milyonlarca sinir lifi taşır. Beyinde görme merkezi bu taşınan sinyalleri görüntü haline dönüştürür. Glokom, görme sinirinin gözden çıkmadan önceki kısmındaki sinir liflerine zarar verir. Zaman içinde görme sinirinin başlangıcındaki bu lifler göz içi basıncının etkisi ile hasarlanır ve eksilir. Glokom sinsi ve kronik bir hastalıktır” dedi.

'HASTALIK İLK AŞAMADA FARKEDİLMİYOR'

Glokoma yol açan en önemli nedenin göz içi basıncının yükselmesi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kocabora, şöyle devam etti: “Bu nedenle glokom tedavisindeki ana amaç göz içi basıncını azaltarak görme sinirinde oluşacak hasarın önüne geçmektir. Glokomda gelişen görme hasarı ilk evrede görme alanının çevresel kısmında başladığı için hastalığın ilk aşamalarında hasta tarafından fark edilmez. Hastanın merkezi görmesi ancak son aşamaya yaklaştığı dönemde bozulmaya başlar ki hasta bu dönemde görme kaybını hisseder. Glokomda oluşan görme siniri hasarı geri dönüşümsüz olduğu için tedaviye başlandığında ana amaç var olan o an ki görme kapasitesini korumaktır, geri döndürmek imkânsızdır.”

'ÖZELLİKLE 40 YAŞ SONRASI KONTROLLER AKSATILMAMASI'

Hastalık ile ilgili rakamlara değinen Prof. Dr. Kocabora, “Dünyada şu anda glokom tanısı almış yaklaşık 80 milyon civarında insan vardır ve bu hastalardan başka glokom tanısı konmamış tahminen bir o kadar daha hasta mevcuttur. Glokom tanısı konmuş hastaların yaklaşık yüzde 25’i hayatlarının sonunda bir gözünden, yüzde 10’u ise her iki gözünden kör olma aşamasına geleceklerdir. Bütün bu bilgiler ışığında glokomun önemli bir halk sağlığı problemi olduğu açıktır. Bu nedenle erken tanı ve tedavi için rutin göz muayeneleri özellikle de 40 yaş sonrasında aksatılmamalıdır” açıklamasında bulundu.



