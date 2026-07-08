Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı... Baş dönmesinin sinsi nedeni ortaya çıktı: Nedeni kulak değil migren olabilir!

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında, toplumda sanılandan daha yaygın görülen ancak çoğu zaman teşhis edilemeyen vestibüler migrene dikkat çekerek, baş ağrısı olmadan da migren atağı yaşanabileceğini vurguladı.

Tekrarlayan baş dönmeleri çoğu zaman kulak hastalıkları, boyun fıtığı veya stres kaynaklı sanılsa da, altta yatan neden farklı olabilir.

Prof. Dr. Müftüoğlu'na göre vestibüler migrenin en dikkat çekici özelliği, klasik migren belirtilerinden biri olan şiddetli baş ağrısının çoğu hastada görülmemesi. Hastalar, baş dönmesini; "zemin kayıyormuş", "oda dönüyormuş" , "gemide sallanıyormuş" hissiyle tarif ederken, tabloya bulantı, denge kaybı, ışık ve ses hassasiyeti ile hareketle artan şikâyetler de eşlik edebiliyor.

Vestibüler migren nedeniyle birçok kişinin önce kulak burun boğaz, nöroloji ve farklı branşlarda uzun süre tedavi gördüğünü belirten Müftüoğlu, hastalığın sıklıkla kulak kristallerinin oynaması, boyun fıtığı ya da anksiyete ile karıştırıldığını ifade etti. Uzmanlara göre sorun kulağın değil, beynin denge merkezlerinin aşırı hassas çalışmasından kaynaklanıyor.

Araştırmalara göre toplumun yaklaşık yüzde 3'ünde vestibüler migren görülüyor. Ancak tanı güçlüğü nedeniyle gerçek oranın daha yüksek olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, doğru teşhisin gecikmesi nedeniyle hastaların aylar hatta yıllarca farklı tedaviler görmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Yoğun çalışma temposu, uzun yolculuklar, hormonal değişimler ve aşırı duyusal yüklenmenin de migren ataklarını tetikleyebileceğine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, vestibüler migreni tetikleyen en önemli faktörlerin kronik stres, yetersiz uyku ve enfeksiyonlar olduğunu belirtti.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Migren öyküsü bulunan kişilerde risk daha yüksek olsa da, daha önce hiç migren atağı yaşamamış kişilerde de vestibüler migren gelişebiliyor.

Kadınlar, anksiyete veya depresyon öyküsü bulunanlar, kafa travması geçirenler ve genç yaş grubundakilerin risk altında olduğu belirtiliyor.