Prof. Dr. Özden'den sedef hastalarına müjde: 'Artık tedavisi var'

11 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

"4. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu" 150’den fazla bilim insanının katılımı ile Samsun’da başladı. Dermatoloji alanında uzman 59 konuşmacının katkıda bulunacağı sempozyum hakkında bilgi veren Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden, “Bu sene 4.’sü düzenlenen sempozyumumuz gerçekten çok daha büyük bir katılımla ülkemizin her yerinden gelen bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleşiyor. Bu yıl sedef hastalığındaki büyük gelişmeler, atopik dermatit (egzema) gelişmeler, ürtiker (kurdeşen) hastalığındaki gelişmeler tartışılacak. Tartışırken hastalarımıza da mesajlarımız olacak. Özellikle sedef hastalığının tedavisinin olduğunu bilmeleri, hastalığın tedavisinin var olduğunu bilmelerinin yanı sıra çok da gelişmiş ömür boyu sürdürülebilir tedavilere ulaşmanın artık mümkün olduğunu paylaşmak isteriz. Sempozyum, 2 gün boyunca devam edecek. Pazar günü de tartışma oturumlarıyla sonlanacak. Sempozyumumuzda ülkemizin her yerinden gelen 59 konuşmacı katılıp, alanlarındaki konular hakkında bilgiler verecek” dedi.

“ARTIK SEDEF HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR"

Sedef hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna değinen Prof. Dr. Müge Güler Özden, “Sedef hastalığı bazen tedavisinin olmadığı zannedilen bir hastalık. Hastalar, ‘sedef hastalığının tedavisi yok’ ya da ‘bu hastalığı yaşamak zorundasın’ gibi sözleri duyduğunda tıptan veya doktorundan tedavi alamayacağı kanısına kapılıp çeşitli paramedikal tedavilere başvurabiliyor. Biz hastaların çok iyi bilmesini istiyoruz ki artık sedef hastalığının tedavisi var. Üstelik bu tedavi yöntemleri çok gelişti. Sedef hastaları mutlaka doktorlarına danışmalılar ve bu hastalıkla yaşamak zorunda olmadıklarını bilmelerini isterim. Kaldı ki sedef ciltte görülen bölgeleri etkileyen bir hastalık olmamasının yanı sıra kalp ve eklem sağlığını etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle tedavi olmanın önemi çok büyüktür” diye konuştu.