Sırp tenisçi Novak Djokovic'e ABD'de koronavirüs engeli
Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi sebebiyle geçen sene düzenlenen Avustralya Açık ve ABD Açık tenis turnuvalarına katılamamıştı. Djokovic, bu sene ABD'de düzenlenecek turnuvalarda benzer bir durumla karşı karşıya kalabilir.
Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, bu yıl ABD'de düzenlenecek Indian Wells Masters ile Miami Açık turnuvalarına katılımı, tehlikeye girdi.
ABD Ulaştırma Güvenlik İdaresi'nden (TSA) yapılan açıklamaya göre, ülkeye girişlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olma zorunluluğu, 10 Nisan'a kadar uzatıldı.
Novak Djokovic
Covid-19 aşısı olmayı reddeden Djokovic, kısıtlamalar konusunda bir gevşeme olmaması halinde ABD'nin ev sahipliği yapacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 turnuvalarından ve 6 Mart'ta başlayacak Indian Wells Masters ile 19 Mart'taki Miami Açık'a katılamayacak.
GEÇEN SENE KATILAMAMIŞTI
Djokovic, aşı kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl bu turnuvaların yanı sıra grand slamlerden Avustralya Açık ile ABD Açık'ta da yer alamamıştı.
Avustralya'da aşı kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Djokovic'in, 16 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvasında mücadele etmesine izin verilmişti.
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