Profesör açıkladı: 'Ani, beklenmedik ve genç ölümlerin sebebi kalp gribi'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:51

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:51

Toplumda son dönemde artan kalp krizine benzer ani ölümlerin, "kalp gribi" olarak bilinen bir durumdan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, Kovid-19, Influenza, Coxackie, adenovirüs ve RSV gibi virüslerin, yalnızca akciğerleri değil, kalbi de etkileyebileceğini söyledi. Özellikle grip benzeri şikayetlerin ardından göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük belirtileriyle ortaya çıkan kalp ve akciğer tutulumlarına dikkat çeken Özkaya, bu virüslerin oluşturduğu kan plazma toksisitesinin kalp damar duvarlarında ve kalp kasında harabiyete yol açarak kalp krizi benzeri belirtiler gösterdiğini ifade etti.

Son günlerde Amerika'da görülen ve "kombo virüsler" olarak adlandırılan bir salgının, genç ve çalışan nüfus arasında daha sık görüldüğünü belirten Özkaya, bu durumu "kuademi" olarak tanımladıklarını söyledi. Özellikle gençlerin hareketli yaşantıları nedeniyle grip benzeri şikayetler sonrası nefes darlığı ve öksürük belirtilerini ihmal ettiğini vurgulayan Özkaya, bu belirtilerin ciddi kalp ve akciğer hastalıklarına yol açabileceği konusunda uyardı.

Prof. Dr. Özkaya, bu rahatsızlığın, ağır egzersiz, spor veya ani heyecan verici durumlarla tetiklenebileceğini belirterek, kalp krizi ve ani solunum durmaları gibi vakaların görülebileceğini ifade etti. "Kalp gribi" olarak bilinen bu durumu, pulmoner emboli (akciğerlerde kan pıhtısı), kalp krizi, perikardit (kalbin iç zarı etrafındaki iltihap), kalp yetmezliği ve viral miyokardit (kalp kası iltihabı) gibi ciddi sağlık sorunlarının tetikleyebileceğini söyledi.

GENÇ ERKEKLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Özkaya, 20 ila 50 yaş arasındaki erkeklerin bu rahatsızlığa daha sık yakalandığını ve bu yaş grubunda hastalığın daha ölümcül seyredebileceğini belirtti. Bu yaş grubundaki bireylerin günlük hareketliliklerinin farkında olamayabileceğini ve grip benzeri belirtilerin ardından yaşanan göğüs ağrısı, yanma, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikayetlere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Özkaya, en yüksek riskin enfeksiyondan sonraki üç gün içinde olduğunu, ancak riskin 90 gün boyunca devam ettiğini söyledi. Erken fark edilen vakaların uygun tedaviyle iyileşebileceğini, ancak geç kalınan durumların ani ölüme yol açabileceğini belirterek, bu konuda toplumun daha bilinçli olması gerektiğini ifade etti.