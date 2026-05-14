Prostat hakkında ezber bozan gerçek: Genç yaşta hayat veriyor, ileri yaşta risk saçıyor!

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, prostatın çoğu zaman yalnızca hastalıklarıyla anıldığını ancak genç yaşlarda erkek üreme sağlığında kritik rol oynayan önemli bir organ olduğunu söyledi.

Prostattaki hastalıkların genç yaşlarda genellikle fark edilmediğine değinen Prof. Dr. Kaplan, “Oysa prostat, salgıladığı özel sıvı sayesinde sperm hücrelerinin hareketini kolaylaştırır ve yumurtaya daha hızlı ulaşmalarını sağlar. Aynı zamanda sperm DNA’sını olası hasarlardan koruyarak üreme sürecinde önemli bir görev üstlenir” diye konuştu.

‘PSA’NIN ASIL GÖREVİ FARKLI’

Prostatın salgıladığı sıvı içerisinde PSA adı verilen önemli bir protein bulunduğunu ifade eden Kaplan, “PSA’nın asıl yeri kandan çok menidir. Bu protein, meniyi akışkan hale getirerek sperm hücrelerinin daha rahat hareket etmesini sağlar. Yani gençlik döneminde prostat, yeni bir hayatın başlamasında sessiz bir yardımcıdır" ifadelerini kullandı.

‘YAŞLA BİRLİKTE TABLO DEĞİŞİYOR’

Prostatın yaşla farklı bir sürece girdiğini belirten Prof. Dr. Kaplan, “Prostatın bulunduğu anatomik konum oldukça önemlidir. Mesaneden çıkan idrar kanalı prostatın içinden geçer. Genç yaşlarda sorun yaratmayan bu durum, prostat büyüdükçe idrar akışını etkileyebilir” açıklamasında bulundu.

Özellikle 40’lı yaşlardan sonra prostatın büyüme eğilimi gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaplan, “Bu büyüme idrar kanalını daraltarak idrar yapmayı zorlaştırabilir. İdrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma ve gece uykudan uyandıran idrar hissi en sık görülen belirtiler arasındadır” dedi.

‘İLERLERSE CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR’

Bu durumun yalnızca konforu etkilemediğini söyleyen Prof. Dr. Kaplan, “Zamanla mesanenin tam boşalamamasına neden olabilir. İleri durumlarda mesane fonksiyonları bozulabilir ve hatta kronik böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir” diye konuştu.

Prof. Dr. Kaplan, bu tablonun tıpta 'Benign Prostat Hiperplazisi' yani iyi huylu prostat büyümesi olarak adlandırıldığını belirtti.

‘PSA HASTALIKLARIN DA HABERCİSİ OLABİLİR’

Prostat hastalıklarında hücre yapısının değişmesiyle PSA’nın da farklı davrandığını ifade eden Prof. Dr. Kaplan, “Normalde menide bulunması gereken PSA, bazı hastalıklarda kana daha fazla geçer. Bu nedenle PSA testi, başta prostat kanseri olmak üzere prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde önemli bir belirteçtir” açıklamasında bulundu.

Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Kaplan, erken tanının önemine dikkat çekti.

‘AYNI ORGAN, FARKLI DÖNEMLERDE FARKLI ROL OYNAR’

Prostatın yaşam boyunca farklı roller üstlendiğini belirten Prof. Dr. Kaplan, “Aynı organ ve aynı madde, gençlikte üreme sürecine katkı sağlarken ilerleyen yaşlarda hastalıkların habercisi olabilir” dedi.

‘DÜZENLİ KONTROL HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Vücudun zamanla çeşitli sinyaller verdiğini ifade eden Kaplan, “Bu sinyaller bazen basit bir rahatsızlık hissiyle, bazen de yalnızca küçük bir kan değeri değişikliğiyle ortaya çıkar. Önemli olan bu işaretleri fark etmek ve ciddiye almaktır” ifadelerini kullandı.

Hiçbir şikâyet olmasa bile düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kaplan, “50 yaşından sonra yılda bir kez üroloji uzmanına başvurularak prostat kontrolü yaptırılması gerekir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.