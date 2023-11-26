Prostat tedavisindeki yeni yöntem ile cinsel fonksiyonlarda bozulma olmuyor

Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:30

Güncelleme: 26.11.2023 - 11:30

Prostat sorunları, özellikle ilerleyen yaşlarda birçok erkeği etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Doç. Dr. Halil Lütfi Canat, prostat büyümesi ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Geleneksel yöntemlerin aksine, uygulanan yeni bir yöntem olan "Transperineal Lazer Ablasyonu (TPLA)" ile prostat sorunlarına çözüm bulunduğunu ifade etti.

Prostat büyümesinin genellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Canat, bu durumun yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğunu ve genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenlerin de prostat büyümesini etkileyebileceğini açıkladı.

TEK BİR İĞNEYLE TEDAVİ

Geleneksel prostat ameliyatlarının genellikle büyük kesiler gerektirdiğini ve cinsel fonksiyonlarda bozulmalara neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Canat, Transperineal Lazer Ablasyonu'nun bu sorunlara alternatif bir çözüm sunduğunu vurguladı. Bu yöntemle, ciltten tek bir iğne ile prostat dokusuna lazer uygulanarak idrar kanalındaki dar bölgelerin ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Yaklaşık 20 dakika süren bu işlemin hastaların hızlı bir şekilde iyileşmelerine olanak tanıdığını söyleyen Doç. Dr. Canat, hastaların ameliyat sonrasında cinsel fonksiyon bozuklukları veya idrar kaçırma gibi sorunlarla karşılaşmadığını belirtti. Ayrıca, bu yöntemin kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalara da uygulanabildiğini ve hastaların aynı gün içinde taburcu edilebildiğini ifade etti.

Son olarak, Doç. Dr. Canat, bu güncel tedavi yönteminin prostat sorunlarına etkili bir çözüm sunduğunu ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını vurgulayarak, bu konuda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini belirtti.