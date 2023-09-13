Prostat kanserinin ilerlemesini yavaşlatacak besinler!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 13.09.2023 - 07:00

Prostat kanseri, erkekler arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Ancak sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile riski azaltabilir ve tedavi sürecini destekleyebilirsiniz. İşte prostat kanseri ile mücadelede yardımcı olabilecek bazı beslenme ve aktivite önerileri:



DİYET VE EGZERSİZ

Henüz erken, ancak bazı araştırmalar sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizin prostat kanserinin ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösteriyor. Daha fazla çalışma devam etmektedir. Bu arada, şekeri azaltın. Daha yağsız etler ve bol miktarda renkli meyve ve sebzeler tüketin. Yağlı süt ürünlerinden uzak durun. Spor salonuna gittiğinizde hem kardiyo hem de ağırlık çalışın.

YOGA

Stres bir tümörün etrafındaki sinirleri etkileyebilir. Bu da prostat kanserinin yayılmasında rol oynayabilir. Dolayısıyla yoga gibi stres giderici aktiviteler kanserin ilerlemesini yavaşlatabilir.

KETEN TOHUMU

Bu bitkinin tohumlarının uzun zamandır hastalıkları iyileştirdiği söyleniyor. Bunun prostat kanseri için geçerli olup olmadığı net değil. Ancak araştırmacılar keten tohumunun prostat tümörlerinin büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Unutmayın: Keten tohumu sizin için iyidir. Çok fazla keten tohumu yağı iyi değildir.

YEŞİL ÇAY

Bazıları yeşil çayda bulunan EGCG adlı bir bileşiğin kanserli hücreleri azaltabileceğini ve öldürebileceğini söylüyor. Çalışmalar halen devam ediyor, ancak sonuçlar umut verici.

D VİTAMINİ

Prostat kanseri olan kişilerde daha az D vitamini bulunma eğilimindedir. Seviyeleri yükseltmek daha fazla güneş almak veya daha fazla süt içmek kadar basit olmayabilir. D Vitamini takviyeleri seviyelerinizi artırabilir ve kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatabilir. Araştırmalar devam etmektedir.

NAR SUYU

İlk araştırmalar, bu koyu kırmızı iksirden günde 8 ons içmenin prostat kanserinin ilerlemesini frenleyebileceğini söylüyor. Çalışmalar hala devam ediyor, ancak bir tanesi nar suyunun kanseriniz erken bir aşamadaysa en iyi sonucu verdiğini söylüyor.

LİKOPEN

Domateslerde (diğer gıdaların yanı sıra) bulunan bu doğal pigmentin kanserler üzerindeki etkisi uzun süredir araştırılmaktadır. Bulgular karışıktır. Ancak domates ve likopen içeren diğer gıdaların sağlıklı beslenmenin bir parçası olduğundan eminiz. Ve sizin için iyi olan yiyecekleri yemek hastalığı yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

ZERDEÇAL

Takviye olarak alındığında, ilk araştırmalar bu Orta Doğu kiler malzemesinin prostat kanserinin başlamasını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ayrıca iltihaplanmayı da hafifletir. Daha fazla çalışma devam etmektedir. Bu arada, diğer tedavilerinizle birlikte alın - ve doktorunuza menüye eklediğinizi bildirin.